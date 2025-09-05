#Қазақстан
#Қазақстан
Оқиғалар

Алматыда 54 жастағы мопед тізгіндеген әйел бетон араластырғыш көлікпен жол апатына түсіп, қаза тапты

Алматыда 54 жастағы мопед тізгіндеген әйел бетон араластырғыш көлікпен жол апатына түсіп, қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 13:59 Сурет: Zakon.kz
2025 жылдың 5 қыркүйек күні таңертең Алматы қаласында Howo маркалы бетон араластырғыш көлік пен Honda Dio мопедінің қатысуымен ауыр жол-көлік оқиғасы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жол апаты Қапшағай тас жолында, Алматы қаласына кіреберісте болған. Екі жүргізуші де оңтүстік бағытта қозғалып келе жатқан.

Сурет: Zakon.kz

Екі дөңгелекті көлік пен ауыр жүк көлігінің соқтығысуының нақты жағдайлары әзірге белгісіз.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға куәгерлерінің айтуынша, Howo жүргізушісі соқтығысуды байқамай, жолын жалғастырған. Ол апат болған жерден шамамен бір шақырымдай ұзаған соң ғана тоқтаған.

Сурет: Zakon.kz

Соқтығысу салдарынан мопед тізгіндеген 54 жастағы әйел оқиға орнында қаза тапты. Қатты соққыдан оның дулығасының түгі қалмаған.

Полиция оқиға орнында жол апатының мән-жайын анықтап жатыр.

Бұған дейін Алматыда жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған ер адамның қаза тапқанын жазғанбыз

