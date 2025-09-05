Алматыда 54 жастағы мопед тізгіндеген әйел бетон араластырғыш көлікпен жол апатына түсіп, қаза тапты
2025 жылдың 5 қыркүйек күні таңертең Алматы қаласында Howo маркалы бетон араластырғыш көлік пен Honda Dio мопедінің қатысуымен ауыр жол-көлік оқиғасы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жол апаты Қапшағай тас жолында, Алматы қаласына кіреберісте болған. Екі жүргізуші де оңтүстік бағытта қозғалып келе жатқан.
Екі дөңгелекті көлік пен ауыр жүк көлігінің соқтығысуының нақты жағдайлары әзірге белгісіз.
Оқиға куәгерлерінің айтуынша, Howo жүргізушісі соқтығысуды байқамай, жолын жалғастырған. Ол апат болған жерден шамамен бір шақырымдай ұзаған соң ғана тоқтаған.
Соқтығысу салдарынан мопед тізгіндеген 54 жастағы әйел оқиға орнында қаза тапты. Қатты соққыдан оның дулығасының түгі қалмаған.
Полиция оқиға орнында жол апатының мән-жайын анықтап жатыр.
Бұған дейін Алматыда жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған ер адамның қаза тапқанын жазғанбыз.
