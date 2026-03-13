#Референдум-2026
Оқиғалар

Алматыда мас күйдегі жүргізуші жол апатына себеп болды

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 16:44 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында екі автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Соқтығыс салдарынан екі адам жарақат алды.

Апатқа себеп болған жүргізуші медициналық куәландырудан өткізіліп, оның орташа дәрежедегі алкогольдік мас күйде болғаны анықталды.

Аталған дерек бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, жүргізуші заңнама талаптарына сәйкес жауапкершілікке тартылды.

"Мас күйде көлік басқарған жүргізушілер жол қозғалысы қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіреді. Мұндай құқық бұзушылықтарға полиция тарапынан қатаң шаралар қолданылады. Барлық жол қозғалысына қатысушыларды жол ережелерін сақтауға және мас күйінде көлік тізгініне отырмауға шақырамыз", – деді Мақсат Пшан, Алмалы аудандық Полиция басқармасының бастығы.
