Алматыда полицейлер ірі көлемдегі интернет алаяқтықтың алдын алды
Ол бірнеше сағат бойы байланысқа шықпаған. Ата-анасы оның компьютеріндегі күмәнді хат алмасуды байқап, бірден полицияға жүгінген. Полиция қызметкерлері жігіттің орналасқан жерін анықтап, оның интернет-алаяқтардың ықпалында болғанын анықтады.
Алаяқтардың нұсқауымен ол ақшаны аудару бойынша нақты қадамдар жасап жатқан. Ол жоғалтып ала жаздаған сома 4 миллион теңгеден асты. Полицейлердің жедел әрекетінің арқасында отбасының жинаған қаражатын сақтап қалу мүмкін болды.
– Алаяқтар азаматтарды түрлі қауіпке толы тізбектерге тарту үшін психологиялық қысым мен алдауды жиі қолданады. Күмәнді жағдай байқалған кезде бірден полицияға жүгіну өте маңызды. Бұл жағдайда біз жас жігіттің орналасқан жерін шұғыл анықтап, заңсыз әрекеттердің жолын кестік. Қазір алаяқтыққа қатысы бар адамдарды анықтау және ұстау шаралары жүргізілуде, – деді Алмалы аудандық полиция басқармасының жедел кезекшісі Әділет Слямбаев.
– Біз ұлымыздың бейтаныс адамдармен хат алмасып, олардың нұсқауымен ақша аудармақ болғанын байқадық. Дереу дабыл қағып, полицияға бардық. Осы жерде бізге көмектесті, баламызды жылдам тауып, алаяқтықтың алдын алды. Полиция қызметкерлеріне кәсібилігі мен қолдауы үшін алғыс айтамыз, – деді жігіттің әкесі.
Алматы полициясы қала тұрғындарын қырағы болуға, күмәнді интернеттегі таныстарға сенбеуге шақырады. Алаяқтық белгілері байқалған жағдайда ішкі істер органдарына дереу хабарласу қажет.