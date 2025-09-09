#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Оқиғалар

Алматыда полицейлер ірі көлемдегі интернет алаяқтықтың алдын алды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 12:53 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласы Алмалы ауданының полицейлері ірі көлемде интернет-алаяқтықты тоқтатты. Кезекші бөлімге жергілікті тұрғындар жүгініп, 21 жастағы ұлдарының жоғалып кеткенін хабарлаған. Жас жігіт өзімен бірге алтын бұйымдар мен жинаған ақшаны алып, үйінен шығып кеткен.

Ол бірнеше сағат бойы байланысқа шықпаған. Ата-анасы оның компьютеріндегі күмәнді хат алмасуды байқап, бірден полицияға жүгінген. Полиция қызметкерлері жігіттің орналасқан жерін анықтап, оның интернет-алаяқтардың ықпалында болғанын анықтады.

Алаяқтардың нұсқауымен ол ақшаны аудару бойынша нақты қадамдар жасап жатқан. Ол жоғалтып ала жаздаған сома 4 миллион теңгеден асты. Полицейлердің жедел әрекетінің арқасында отбасының жинаған қаражатын сақтап қалу мүмкін болды.

– Алаяқтар азаматтарды түрлі қауіпке толы тізбектерге тарту үшін психологиялық қысым мен алдауды жиі қолданады. Күмәнді жағдай байқалған кезде бірден полицияға жүгіну өте маңызды. Бұл жағдайда біз жас жігіттің орналасқан жерін шұғыл анықтап, заңсыз әрекеттердің жолын кестік. Қазір алаяқтыққа қатысы бар адамдарды анықтау және ұстау шаралары жүргізілуде, – деді Алмалы аудандық полиция басқармасының жедел кезекшісі Әділет Слямбаев.

– Біз ұлымыздың бейтаныс адамдармен хат алмасып, олардың нұсқауымен ақша аудармақ болғанын байқадық. Дереу дабыл қағып, полицияға бардық. Осы жерде бізге көмектесті, баламызды жылдам тауып, алаяқтықтың алдын алды. Полиция қызметкерлеріне кәсібилігі мен қолдауы үшін алғыс айтамыз, – деді жігіттің әкесі.

Алматы полициясы қала тұрғындарын қырағы болуға, күмәнді интернеттегі таныстарға сенбеуге шақырады. Алаяқтық белгілері байқалған жағдайда ішкі істер органдарына дереу хабарласу қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда самокатшы ескерту жасаған тұрғынның көзін жарақаттады
15:16, Бүгін
Алматыда самокатшы ескерту жасаған тұрғынның көзін жарақаттады
Павлодарда қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді
14:49, Бүгін
Павлодарда қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді
Астанада жол ережесін өрескел бұзған мотоцикл жүргізушісі қамауға алынды
14:37, Бүгін
Астанада жол ережесін өрескел бұзған мотоцикл жүргізушісі қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: