Жаңалықтар мұрағаты
Оқиғалар

Алматыдағы ең ірі моншалардың бірінде бу бөлмесі өртенді

Бүгін, 17 қыркүйек 2025 жылы, Алматыдағы ең ірі моншалардың бірінде бу бөлмесіндегі түтін салдарынан келушілер су рәсімдерінен ләззат ала алмады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 15:56 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 17 қыркүйек 2025 жылы, Алматыдағы ең ірі моншалардың бірінде бу бөлмесіндегі түтін салдарынан келушілер әбігерге түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Моншада болғандардың барлығына эвакуация жүргізілген. Көршілер монша айналасында адам көп жиналғанын айтады.

Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) баспасөз қызметі хабарлағандай, оқиға орнына 34 маман және 11 техника жіберілген.

"Өрт сөндірушілер бірінші қабаттағы бу бөлмесінде 10 м² аумақты өрттен тазартты", – делінген хабарламада.

Өрт жарты сағатта сөндірілген.

"Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ", – деп толықтырды ТЖД.

Айта кетейік, осы уақытта Алатаудағы қалдық полигонында болған өртке байланысты да төтенше жағдай жарияланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Соңғы
Танымал
