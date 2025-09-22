#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Оқиғалар

Алматыда жеңіл көлік ағаштарды кесіп өтіп, қарсы бағыттағы автокөлікпен соқтығысты

Алматыда жеңіл көлік ағаштарды кесіп өтіп, қарсы бағыттағы автокөлікпен соқтығысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 10:36 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 21 қыркүйек күні Toyota Camry мен Subaru Legacy көліктерінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апат Әл-Фараби даңғылы мен Жароков көшесінің қиылысына жақын жерде болды.

Сурет: Zakon.kz

Алдын ала мәлімет бойынша, шығыс бағытта қозғалып келе жатқан Toyota Camry ұзақ бұрылыста жол жиегінен шығып кетіп, бөлгіш жолақтағы бірнеше ағашты зақымдап, қарсы қозғалыс жолағына шығып кеткен.

Сурет: Zakon.kz

Сол жерде қарсы бағытта келе жатқан Subaru Legacy көлігімен соқтығысқан.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға салдарынан екі жүргізуші де зардап шекті. Subaru жүргізушісі жеңіл жарақат алған, ал Toyota жүргізушісінің аяғы ауыр жараланған.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнына жедел жәрдем мен полиция қызметкерлері келді. Жол апатының себептері анықталуда.

Сурет: Zakon.kz

Апат салдарынан Әл-Фараби даңғылында көлік кептелісі пайда болды.

Бұған дейін Алматыда такси жүргізушісінің жас қызды зорлады деген күдікке ілінгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда Mitsubishi көлігі автобуспен соқтығысып, жүргізуші ауруханаға түсті
11:45, Бүгін
Алматыда Mitsubishi көлігі автобуспен соқтығысып, жүргізуші ауруханаға түсті
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
12:41, 16 қыркүйек 2025
Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты: көлік өртеніп, жүргізуші тірідей жанып кетті
Алматыда жедел жәрдем көлігі жеңіл автокөлікпен соқтығысып, бірнеше адам зардап шекті
09:37, 16 қыркүйек 2025
Алматыда жедел жәрдем көлігі жеңіл автокөлікпен соқтығысып, бірнеше адам зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: