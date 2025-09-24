Қазақстандықтың саусағы Алматыдағы медициналық орталықтағы сапасыз емдеу салдарынан ампутацияланды
Алматы қаласының Алмалинский ауданының №2 аудандық сотында бір әйелдің медициналық орталыққа қарсы материалдық және моральдық шығынды өтеу туралы азаматтық ісі қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Соттың анықтауынша, әйел диабет асқынуларын емдеу үшін медициналық орталыққа жүгініп, қызметтер үшін 420 мың теңге төледі.
"Алайда көрсетілген медициналық көмек жағдайды жақсартпады. Керісінше, ауру өрши түсті, сондықтан әйел басқа клиникаға баруға мәжбүр болды, онда дәрігерлер бұрынғы сапасыз емдеудің салдарын жою үшін оң аяқтағы саусағын ампутациялауға мәжбүр болды. Бұл оған физикалық ауырсыну мен ауыр моральдық зиян әкелді," – деп хабарлады Алматы қалалық сотының баспасөз қызметі 2025 жылғы 24 қыркүйекте.
Осыдан кейін әйел сотқа барып, төленген қаражаттың бір бөлігін қайтаруды және моральдық зиянды өтеуді талап етті.
"Жауапкердің талапты мойындауы және анықталған жағдайларды ескере отырып, сот талаптарды қанағаттандырды және медициналық орталықтан 120 000 теңге материалдық және 500 000 теңге моральдық зиян өндіріп алынды." Алматы қалалық сотының баспасөз қызметі
Сот шешімі заңды күшіне енді.
2025 жылғы 19 қыркүйекте Қызылорда тұрғынының стоматологияға барған сапары сәтсіз болғаны белгілі болды. Оған емдеудің орнына тісін алып тастады, кейін оны ауруханаға жатқызған. Толығырақ ақпарат Қызылорда қалалық сотының баспасөз қызметі хабарлады.
