Перизат Қайрат пен оның анасының Астанадағы апелляциялық соты басталды
Барлық тараптар мен процестің қатысушылары сот отырысына онлайн режимінде қатысуда.
Сот залында тек судья мен прокурор ғана отыр.
Перизат Қайрат пен оның анасы Ғайни Алашбаева қылмыстық тергеу органы тарапынан үш эпизод бойынша алаяқтық (Қылмыстық кодекстің 190-бабының 4-бөлімі, 2-тармағы), сондай-ақ ақшаны заңдастыру (ҚК-нің 218-бабының 2-бөлімі, 1-тармағы және 3-бөлімі, 3-тармағы) бойынша айыпталуда, бұл қылмыстар алдын ала сөз байласқан топпен, бірнеше рет, аса ірі көлемде жасалған.
Сот оларға келесі жазаларды тағайындады:
- Перизат Қайрат – 10 жыл бас бостандығынан айыру;
- Ғайни Алашбаева – қартайған жасы ескеріле отырып, 7 жыл бас бостандығынан айыру.
Перизат Қайратқа қатысты негізгі сот процесі 2025 жылдың 14 шілдесінде Астана қаласының аралық қылмыстық істер сотында басталған. Оған алаяқтық пен қылмыс жолымен алынған ақшаны жылыстату айыбы тағылған. Процесс басында прокурорлар ол ақшаны қайда жұмсағанын айтты. Соттағы куәгердің мәлімдеуінше, Перизат Қайрат су тасқыны зардаптарын жоюға кәсіпкерлердің берген қаражатын текшеленген қытай сөмкелерінде тасып жүріпті.