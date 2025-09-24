#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Перизат Қайрат пен оның анасының Астанадағы апелляциялық соты басталды

Перизат Қайрат пен оның анасының Астанадағы апелляциялық соты басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 15:05 Сурет: Instagram/01pk
Астананың қылмыстық істер коллегиясы бүгін, 2025 жылдың 24 қыркүйегінде, Перизат Қайрат пен оның анасы Ғайни Алашбаева атынан адвокаттың апелляциялық шағымын қарауды бастады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Барлық тараптар мен процестің қатысушылары сот отырысына онлайн режимінде қатысуда.

Сот залында тек судья мен прокурор ғана отыр.

Перизат Қайрат пен оның анасы Ғайни Алашбаева қылмыстық тергеу органы тарапынан үш эпизод бойынша алаяқтық (Қылмыстық кодекстің 190-бабының 4-бөлімі, 2-тармағы), сондай-ақ ақшаны заңдастыру (ҚК-нің 218-бабының 2-бөлімі, 1-тармағы және 3-бөлімі, 3-тармағы) бойынша айыпталуда, бұл қылмыстар алдын ала сөз байласқан топпен, бірнеше рет, аса ірі көлемде жасалған.

Сот оларға келесі жазаларды тағайындады:

  • Перизат Қайрат – 10 жыл бас бостандығынан айыру;
  • Ғайни Алашбаева – қартайған жасы ескеріле отырып, 7 жыл бас бостандығынан айыру.

Перизат Қайратқа қатысты негізгі сот процесі 2025 жылдың 14 шілдесінде Астана қаласының аралық қылмыстық істер сотында басталған. Оған алаяқтық пен қылмыс жолымен алынған ақшаны жылыстату айыбы тағылған. Процесс басында прокурорлар ол ақшаны қайда жұмсағанын айтты. Соттағы куәгердің мәлімдеуінше, Перизат Қайрат су тасқыны зардаптарын жоюға кәсіпкерлердің берген қаражатын текшеленген қытай сөмкелерінде тасып жүріпті.

