Алматының Наурызбай ауданында 47 шақырым жол жаңартылып жатыр
Тұрғындардың өтініші және аудан әкімдігінің бастамасы бойынша Алматы мобилділік басқармасы қала әкімдігінің жобалық кеңсесінің қолдауымен жалпы ұзындығы 47,1 шақырым болатын 35 көшеде орташа жөндеу жұмыстарын бастады. Бұл аудан үшін рекордтық көрсеткіш.
Бүгінде жалпы ұзындығы 34,9 шақырымнан асатын 26 көшеде жөндеу жұмыстары аяқталды. Тағы 3 учаскеде жұмыстар жалғасуда. Жөндеу жұмыстары биыл 15 қазанға дейін толық аяқталады деп жоспарланып отыр. Қабылбаев, Сейітметов, Тыныбаев, Смайлов, Әйтей батыр, Лапин, Қосынов, Арман, Жақаев және басқа да бірқатар көшеде жөндеу жұмыстары аяқталды.
Мамандардың айтуынша, жол төсемін жаңарту қозғалыс қауіпсіздігі мен жайлылығын арттырады, шағынаудандар арасындағы көлік қатынасын жақсартадыжәне негізгі магистральдардағы жүктемені азайтады.
Қала тұрғындары жүзеге асқан өзгерістерге оң баға беріп отыр. "Бұрын Қазыбеков көшесінде тіпті төмен жылдамдықпен жүрудің өзі қиын болатын. Міне, енді жол тегіс әрі қауіпсіз. Бұл жүргізушілерге де, жүргіншілерге де ыңғайлы", – деді аудан тұрғыны Әлима.
Әкімдікте Наурызбай ауданының қарқынды дамып келе жатқаны, жаңа тұрғын үй кешендерінің бой көтергені атап өтілді. Сондықтан жол инфрақұрылымын жақсарту өте маңызды.