#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Оқиғалар

Астанада мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші жауапқа тартылды

Жол қауіпсіздігін күшейту мақсатында қала аумағында &quot;Қауіпсіз жол&quot; республикалық жедел-алдын алу іс-шарасы жүргізілуде. , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 09:14 Сурет: ҚР ІІМ
Жол қауіпсіздігін күшейту мақсатында қала аумағында "Қауіпсіз жол" республикалық жедел-алдын алу іс-шарасы жүргізілуде.

Полицейлер жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзуға баса назар аударды. Іс-шара барысында көлік құралын мас күйінде басқарғаны үшін 74 құқық бұзушы жүргізуші ұсталды.

Жедел алдын алу іс-шарасы барысында тәртіп сақшылары Қошқарбаев көшесінің бойында жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған Toyota автокөлігінің 20 жастағы жүргізушісін анықтап, ұстады.

Медициналық тексерістің нәтижесінде аталмыш азаматтың мас күйде болғаны расталып, ол жауапкершілікке тартылды, автокөлік айыппұл тұрағына орналастырылды.

Соттың шешімімен автокөлік иесі 15 тәулікке қамауға алынып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды.

Полиция азаматтарды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, мас күйінде көлік жүргізбеуге және өз өмірі мен өзгелердің қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырады. Кез келген жол қозғалысы ережелерін бұзу адам өміріне қауіп төндіретінін еске саламыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырауда полицейлер жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілерді анықтады
10:38, Бүгін
Атырауда полицейлер жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілерді анықтады
Алматыдағы "Манхэттен" тұрғын үй кешенінде ауқымды тексеру жүргізілді: қандай құқықбұзушылықтар анықталды
14:08, 05 қыркүйек 2025
Алматыдағы "Манхэттен" тұрғын үй кешенінде ауқымды тексеру жүргізілді: қандай құқықбұзушылықтар анықталды
Екібастұзда көлік басқару құқығынан айырылған мас жүргізуші ұсталды
11:26, 05 қыркүйек 2025
Екібастұзда көлік басқару құқығынан айырылған мас жүргізуші ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: