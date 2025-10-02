#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Оқиғалар

Алматыда жүк көлігінің салмағына шыдай алмаған жол бөлігі қақ айрылды

Алматыда жүк көлігінің салмағына шыдай алмаған жол жабыны қақ айрылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 13:06 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласындағы Курдай көшесінде ауыр жүк көлігінің салмағына төтеп бере алмаған жол опырылып, көліктің бір бөлігі жерге кіріп кетті. Оқиға сәтін куәгерлер бейнетаспаға түсіріп үлгерген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Медеу ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі бұл көшеде су құбыры желісін жаңарту жұмыстары жүріп жатқанын мәлімдеді.

"Курдай көшесінде траншеяны көму кезінде арнайы техника топыраққа түсіп кеткен. Оқиға орнына әкімдік қызметкерлері мен мамандар дереу жетті", – деп хабарлады әкімдік.

Қазіргі уақытта траншеяны қайта көму жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл үшін құм мен қиыршық тастан тұратын қоспа және балласт қолданылуда.

"Барлық жұмыс қатаң бақылауда", – деп атап өтті әкімдік өкілдері.

Айта кетейік, мұндай жағдайлар қалада жиі кездеседі. Мәселен, 17 қыркүйекте Әуезов ауданындағы Яссауи көшесінде (Абай даңғылынан төмен) жаңадан төселген асфальт опырылып, салдарынан екі жолаушылар автобусы жолда тұрып қалған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Алагөзов емес". Бір кәсіпкер Шерхан Қалмұрзаға көлік сыйлады
20:20, 01 қазан 2025
"Алагөзов емес". Бір кәсіпкер Шерхан Қалмұрзаға көлік сыйлады
"КНЯЖИЧИ" ерлер хоры алғаш рет қазақ тілінде жеке концерт береді
16:31, 01 қазан 2025
"КНЯЖИЧИ" ерлер хоры алғаш рет қазақ тілінде жеке концерт береді
"Қайраттың" қақпашысы халық арасында "қаһарман" атанды
09:16, 01 қазан 2025
"Қайраттың" қақпашысы халық арасында "қаһарман" атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: