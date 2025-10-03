ШҚО-да көпбалалы әке пробациялық бақылаудан қашып кетті
Шығыс Қазақстан облысында 2 жыл 7 айға шартты түрде сотталған және өмір бойына жүргізуші куәлігінен айырылған ер адам отбасылық жанжалдан кейін қашып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің баспасөз қызметі мәлімдегендей, Алтай ауданының пробация қызметінде есепте тұрған ер азамат электрондық қадағалау құралын (ЭҚҚ) тағып жүрген. Бірақ құрылғының қуаты таусылған соң оның орналасқан жерін анықтау мүмкін болмай қалған.
Кейін ер адам WhatsApp арқылы қызметкерлерге хабарласып, "ертең" қайтатынын айтқанымен, кейіннен: "Мен түрмеге қайтпаймын, әуре болмаңдар" деп жауап берген.
"Егер сотталған белгіленген мерзімде өз еркімен келмесе, алғашқы іздестіру іс-шаралары басталады. Сол сәттен бастап оның пробациялық бақылау мерзімі тоқтатылады", – деді ведомство өкілі Айгерім Нұрғазина.
Енді қашқынға тек шартты жаза мерзімін жалғастыру ғана емес, қатаңырақ жаза қолданылуы да мүмкін. Материалдар сотқа жолданды.
