#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Оқиғалар

ШҚО-да көпбалалы әке пробациялық бақылаудан қашып кетті

Шығыс Қазақстан облысында 2 жыл 7 айға шартты түрде сотталған және өмір бойына жүргізуші куәлігінен айырылған ер адам отбасылық жанжалдан кейін қашып кеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 15:07 Сурет: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында 2 жыл 7 айға шартты түрде сотталған және өмір бойына жүргізуші куәлігінен айырылған ер адам отбасылық жанжалдан кейін қашып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің баспасөз қызметі мәлімдегендей, Алтай ауданының пробация қызметінде есепте тұрған ер азамат электрондық қадағалау құралын (ЭҚҚ) тағып жүрген. Бірақ құрылғының қуаты таусылған соң оның орналасқан жерін анықтау мүмкін болмай қалған.

Кейін ер адам WhatsApp арқылы қызметкерлерге хабарласып, "ертең" қайтатынын айтқанымен, кейіннен: "Мен түрмеге қайтпаймын, әуре болмаңдар" деп жауап берген.

"Егер сотталған белгіленген мерзімде өз еркімен келмесе, алғашқы іздестіру іс-шаралары басталады. Сол сәттен бастап оның пробациялық бақылау мерзімі тоқтатылады", – деді ведомство өкілі Айгерім Нұрғазина.

Енді қашқынға тек шартты жаза мерзімін жалғастыру ғана емес, қатаңырақ жаза қолданылуы да мүмкін. Материалдар сотқа жолданды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының тау бөктеріндегі заңсыз құрылыстар: Үкімет депутаттық сауалға жауап берді
14:22, Бүгін
Алматының тау бөктеріндегі заңсыз құрылыстар: Үкімет депутаттық сауалға жауап берді
Қызының екінші телефонын тауып алған әке оны өлімші етіп сабап тастады - бойжеткен тіл тартпай кетті
09:53, Бүгін
Қызының екінші телефонын тауып алған әке оны өлімші етіп сабап тастады - бойжеткен тіл тартпай кетті
Шымкентте тергеуші сотталды
21:50, 02 қазан 2025
Шымкентте тергеуші сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: