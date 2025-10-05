#Қазақстан
#Қазақстан
Оқиғалар

Сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді

Жер сілкінісі, Қазақстан, Қытай, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2025 13:10 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 5 қазанда таңертең қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ҰЯО ГЗИ деректер орталығының шұғыл деректеріне сәйкес, жер сілкінісі Астана уақыты бойынша сағат 11:20-да (Гринвич бойынша 06:20-да) болған. Жер асты дүмпулері Қытай территориясында тіркелді.

"Жер сілкінісі ошағының координаттары: 40.47 градус солтүстік ендікте, 77.15 градус шығыс бойлықта. Магнитудасы mb=4.5. Энергетикалық класс K=10.4",  деп атап көрсетеді Қазақстандық ұлттық деректер орталығы.

Бір күн бұрын Жетісу облысында жер сілкінісі болды. 4 қазанда өңірдің бірнеше ауданының тұрғындары 2 балдық жер сілкінісін сезінді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
