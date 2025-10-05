Сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді
2025 жылғы 5 қазанда таңертең қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ҰЯО ГЗИ деректер орталығының шұғыл деректеріне сәйкес, жер сілкінісі Астана уақыты бойынша сағат 11:20-да (Гринвич бойынша 06:20-да) болған. Жер асты дүмпулері Қытай территориясында тіркелді.
"Жер сілкінісі ошағының координаттары: 40.47 градус солтүстік ендікте, 77.15 градус шығыс бойлықта. Магнитудасы mb=4.5. Энергетикалық класс K=10.4", деп атап көрсетеді Қазақстандық ұлттық деректер орталығы.
Бір күн бұрын Жетісу облысында жер сілкінісі болды. 4 қазанда өңірдің бірнеше ауданының тұрғындары 2 балдық жер сілкінісін сезінді.
