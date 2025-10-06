#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Оқиғалар

Астанада такси жүргізушісі қораптағы телефонды сатып жіберген

06.10.2025 14:16
Елорда тұрғыны өз ұлына сыйлық ретінде Айфон 16 Про ұялы телефонын сатып алып, оны жеткізіп беру үшін такси жүргізушісіне сеніп тапсырған.

Алайда күдікті 32 жастағы таксист телефон қорабын ашып, құрылғыны өз пайдасына жаратып, басқа адамға сатып жіберген.

Осы дерек бойынша жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Сарыарқа аудандық криминалдық полиция қызметкерлері күдіктіні қолға түсірді.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Астана қалалық полиция департаменті азаматтарға бейтаныс адамдарға қымбат бағалы заттарды сеніп тапсыра бермеуді ескертеді.

Құнды тауарларды тек ресми жеткізу қызметтері арқылы немесе жеке бақылаумен беру ұсынылады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
