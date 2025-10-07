#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
541.63
632.24
6.61
Оқиғалар

Петропавлда орнынан тұра алмай, өз пәтерінде қамалып қалған қария құтқарылды

Құтқару, Петропавл, егде жастағы әйел, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 22:58 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2025 жылы 7 қазанда Петропавл қаласындағы Горького көшесінде орналасқан көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінде қиын жағдайға тап болған егде жастағы әйелге көмекке көрсетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдымен, пәтерінің есігі ішінен тарс бекітулі егде жастағы әйелдің дауысын қабырғалас көршілері естіп, бірден құтқарушыларға хабарласқан.

"ТЖМ қызметкерлері альпинистік жабдықтарды пайдалана отырып, төртінші қабаттың балконынан үшінші қабаттағы пәтерге балкон арқылы кірді. Пәтер ішінде орнынан тұра алмайтын 1942 жылы туылған әйел табылды. Қарияны құтқарушылар жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Бұған дейін СҚО-да қалың қамыс арасында қалып кеткен шопан дронның көмегімен табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Петропавлда 82 жастағы кейуана өз пәтерінде қамалып қалған
11:52, 13 желтоқсан 2024
Петропавлда 82 жастағы кейуана өз пәтерінде қамалып қалған
Көпқабатты үйдегі пәтердің бірінің есігі өздігінен құлыпталып, ішінде қария қамалып қалған
09:35, 25 наурыз 2024
Көпқабатты үйдегі пәтердің бірінің есігі өздігінен құлыпталып, ішінде қария қамалып қалған
Астанада пәтерде шыққан өрт кезінде бес адам құтқарылды
13:24, 26 қаңтар 2025
Астанада пәтерде шыққан өрт кезінде бес адам құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: