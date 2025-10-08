#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Оқиғалар

ШҚО-да "арзан үй мен көлік алып беремін" деп тұрғындарды алдаған алаяқ ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 13:41 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысының полицейлері бірнеше азаматты алдап, ірі көлемде ақша иемденген күдіктіні қолға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өскемен тұрғыны полицияға арызданып, танысының "бірлескен бизнес ашамыз" деген желеумен бір миллион теңгеден астам қаражатын алып, уәдесінде тұрмағанын мәлімдеген.

Тексеру кезінде тәртіп сақшылары ер адамның алдын ала ойластырылған алаяқтық схемамен әрекет етіп, бірнеше адамды алдағанын анықтады. Ол таныстарына жоғары табыс әкелетін жобаға ақша салуды ұсынған, кейбіріне арзан көлік әперемін, ал басқаларына қарызды пайызымен қайтарамын немесе пәтер алып беремін деп сендірген.

Осылайша күдікті бірнеше жәбірленушіден 41 миллион теңгеден астам қаражатты иемденген. Қазір ол уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр.

Аталған деректер бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сонымен қатар полицейлер күдіктінің өзге де ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.

Құқық қорғау органдары азаматтарға бейтаныс адамдардың "оңай табыс" туралы уәделеріне сенбеуге және сақ болуға кеңес берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан полицейлері несие алып беремін деп тұрғындарды алдаған күдіктіні құрықтады
13:01, 14 маусым 2024
Түркістан полицейлері несие алып беремін деп тұрғындарды алдаған күдіктіні құрықтады
Түркістан облысының полициясы тұрғындарды 1,2 млн теңгеге алдаған күдіктіні ұстады
13:40, 12 тамыз 2024
Түркістан облысының полициясы тұрғындарды 1,2 млн теңгеге алдаған күдіктіні ұстады
"Балаларыңды грантқа түсіремін". Ауыл адамдарын сан соқтырған алаяқ жігіт ұсталды
17:50, 02 қыркүйек 2024
"Балаларыңды грантқа түсіремін". Ауыл адамдарын сан соқтырған алаяқ жігіт ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: