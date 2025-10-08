ШҚО-да "арзан үй мен көлік алып беремін" деп тұрғындарды алдаған алаяқ ұсталды
Өскемен тұрғыны полицияға арызданып, танысының "бірлескен бизнес ашамыз" деген желеумен бір миллион теңгеден астам қаражатын алып, уәдесінде тұрмағанын мәлімдеген.
Тексеру кезінде тәртіп сақшылары ер адамның алдын ала ойластырылған алаяқтық схемамен әрекет етіп, бірнеше адамды алдағанын анықтады. Ол таныстарына жоғары табыс әкелетін жобаға ақша салуды ұсынған, кейбіріне арзан көлік әперемін, ал басқаларына қарызды пайызымен қайтарамын немесе пәтер алып беремін деп сендірген.
Осылайша күдікті бірнеше жәбірленушіден 41 миллион теңгеден астам қаражатты иемденген. Қазір ол уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр.
Аталған деректер бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сонымен қатар полицейлер күдіктінің өзге де ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.
Құқық қорғау органдары азаматтарға бейтаныс адамдардың "оңай табыс" туралы уәделеріне сенбеуге және сақ болуға кеңес берді.