#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Оқиғалар

Тәртіп сақшылары ұрлықпен айналысып жүрген күдіктіні қолға түсірді

Қарағанды облысының полицейлері ұрлықпен айналысып жүрген күдіктіні қолға түсірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 12:33 Сурет: ҚР ІІМ
Қарағанды облысының полицейлері ұрлықпен айналысып жүрген күдіктіні қолға түсірді.

Тәртіп сақшылары тамыз айында орын алған ұрлықтың бетін ашып, алдын ала мұқият жоспарланған жедел іс-шара барысында күдіктіні Павлодар қаласында қолға түсірді.

Тергеу барысында ер адамның негізінен Павлодарда "гастрольдік" түрде қылмыс жасап жүретіні, ал Қарағандыға кездейсоқ, жолай келгені анықталды.

Облыс орталығында күдікті құлыпқа кілт таңдап, 41 жастағы азаматшаның пәтеріне кіріп, алтын әшекейлер мен қомақты көлемдегі ақшаны ұрлап кеткен.

Жәбірленуші келтірілген шығынды 5 миллион теңгеден асады деп бағалады. Арыз түскен сәттен бастап қарағандылық жедел уәкілдер кешенді іздестіру жұмыстарын бастады.

Негізгі назар бұрын осындай құқық бұзушылықтар үшін сотталғандарға, ұрланған мүлік өткізілетін ломбардтарға және валюта айырбастау орындарына бағытталды. Алғашында елеусіз көрінген бір дерек Қарғандыдағы полицейлерді Павлодар қаласына жеткізді.

Онда жиналған бұлтартпас айғақтардың негізінде 38 жастағы күдікті құрықталды. Тінту кезінде оның қылмысқа тікелей қатысын дәлелдейтін заттай айғақтар табылды. Күдікті ұрланған алтынды сатпай, қолды қылған ақшаны өз қажетіне еркін жұмсаған.

Қазіргі таңда күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қарағанды қаласы мен облысы аумағында жасалған өзге де ұқсас қылмыстарға оның ықтимал қатысын анықтау мақсатында сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысының полицейлері халықаралық іздеуде жүрген азаматты қолға түсірді
11:41, 11 мамыр 2023
Түркістан облысының полицейлері халықаралық іздеуде жүрген азаматты қолға түсірді
Қарағандыда тәртіп сақшылары тонау қылмысын жасаған күдіктіні құрықтады
15:08, 06 қыркүйек 2024
Қарағандыда тәртіп сақшылары тонау қылмысын жасаған күдіктіні құрықтады
Көлік полицейлері мемлекетаралық іздеуде жүрген шетелдік азаматты қолға түсірді
01:35, 22 маусым 2023
Көлік полицейлері мемлекетаралық іздеуде жүрген шетелдік азаматты қолға түсірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: