Оқиғалар

Тоқаев макроэкономикалық тұрақтылық мәселелеріне арналған жиын өткізді

Тоқаев макроэкономикалық тұрақтылық мәселелеріне арналған жиын өткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 14:10 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 8 қазанда экономикалық даму сапасын арттыру және баға тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жиынға Премьер-министр, Президент Әкімшілігінің басшылығы, Ұлттық банктің төрағасы, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің, Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің жетекшілері мен Үкімет мүшелері қатысты.

Кеңес барысында макроэкономикалық орнықтылықты нығайту, азаматтардың әл-ауқатын көтеру және инфляция деңгейін төмендету шаралары қаралды.

Президент халықтың табысын жақсартуда саннан сапаға көшудің маңызды екенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев экономиканы орнықты дамыту үшін барлық жауапты мемлекеттік органдардың жүйелі жұмыс істеуі керек екенін айтты.

Бұған дейін Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының Цифрлық инновациялар орталығын құруды ұсынғанын жазған болатынбыз.

