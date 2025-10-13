Шерзат Полат ісі бойынша куәгерлерді тексерудің нәтижесі жарияланды
Журналистер еске салғандай, Алматы облысының полиция департаментіне Шерзат Полаттың өліміне қатысты төрт куәгердің әрекетін тексеру тапсырылған болатын. Олардың ішінде Эльмира Нұрбекова мен Дана Жақсыгельды да бар.
"Бұл қоғамдық резонанс тудырған іс болды, көп талқыланды. Бірақ қылмыс айқын еді: біз барлық қатысушыларды бірден анықтап, ұстап алдық. Соттан тиісті ұсыныстар алдық, барлығын мұқият қарадық – құрамында қылмыс құрамы жоқ. Олар куәгер ретінде өтті. Алғашында бәрі анық болғанымен, біз бәрін толық тексердік. Профилактикалық шараларды, менің ойымша, олар алды", – деді Ішкі істер министрі Ержан Саденов.
Оның айтуынша, бұл тексеру сот шешімі бойынша жүргізілген.
Еске салсақ, 2024 жылғы 4 қазанда Талғар қаласында жаппай төбелес кезінде 16 жасар Шерзат Полат пышақ жарақатынан қайтыс болды. Бұл жағдай қоғамда резонанс туғызды. Кәмелет жасқа толмағанның өліміне қатысты тергеу Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің бес бабымен жүргізіліп, 11 күдікті ұсталған.
2025 жылғы 10 сәуірде Шерзат Полаттың өліміне қатысты алдын ала сот тыңдауы өтті.
17 сәуірде сот негізгі тыңдауды бастады. Прокурор оқиғаның қалай болғанын баяндады.
18 сәуірде қайтыс болған жасөспірімнің әжесі, анасы және әкесі куәлік берді. Сондай-ақ, оқиға орнында екі қыз бен Шерзат Полаттың достары болғаны белгілі болды. Адвокаттар куәгердің айғақтарындағы қайшылықтарды айтты.
2025 жылғы 5 маусымда Жетісу облысы бойынша арнайы ауданаралық қылмыстық істер сотында Шерзат Полат ісі бойынша үкім оқылды.