Астанада супермаркетте болған ұрлық бейнекамера көмегімен әшкереленді
Астана қаласы Сарыарқа аудандық полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері супермаркетте кассирдің ұялы телефонын ұрлап кеткен күдіктіні ұстады.
Оқиға сауда орнының касса бөлімінде болған. Белгісіз ер адам кассирдің үстелінде жатқан телефонын байқатпай алып, оқиға орнынан шығып кеткен.
Жәбірленуші дереу полицияға жүгінген. Жедел әрекет барысында сауда орнында орнатылған бейнебақылау камераларының жазбалары тексеріліп, күдіктінің әрекеті анықталды. Арнайы іздестіру жұмыстары нәтижесінде ол аз уақыт ішінде ұсталды.
Ұрланған телефон тәркіленіп, иесіне қайтарылды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
Полиция департаменті азаматтарды қоғамдық орындарда жеке мүлкіне мұқият болуға шақырады: – Телефон, әмиян, құжаттарды ашық жерде қалдырмау; – Бейтаныс адамдардың күмәнді әрекеттеріне назар аудару; – Қызметкерлерге жұмыс орнында мүліктерін қауіпсіз жерге қою ұсынылады.
