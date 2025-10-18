ҚР ІІМ қылмыс көрсеткіштері бойынша статистиканы жариялады
Жалпы қылмыс
Жыл басынан бері қылмыс саны 6 мыңға немесе 7 %-ға азайған. Атап айтқанда, өлтіру, ауыр дене жарақатын салу, тонау, қарақшылық, бұзақылық және ұрлық деректері төмендеген. Қоғамдық орындар мен көшелерде жасалған құқықбұзушылықтар да азайды.
Ішкі істер министрі Ержан Саденов жұмыста кемшіліктерге назар аударып, күшейтілген бақылауды қажет ететін мәселелерге тоқталды.
Жол‑көлік оқиғалары (ЖКО)
Республика бойынша тоғыз айдың ішінде 26 мыңнан астам ЖКО тіркелді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жол‑апаттарынан қаза тапқандар саны азайған. Министр адам өмірі әр статистикалық көрсеткіштің артында тұрғанын ерекше атап, трассалардағы патрульдеуді күшейтуді, нарядтар санын арттыруды, патрульдеу маршруттарын қайта қарауды, жол қозғалысын бақылауға арналған цифрлық шешімдерді белсенді енгізуді тапсырды.
Ұйымдасқан қылмыстық топтар (ҰҚТ)
Есепті мерзімде 70 қылмыстық іс қозғалған, оның 13‑і трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтарға қатысты. Жауапкершілікке 248 адам тартылды. Министр табиғи және биологиялық ресурстарды заңсыз өндіру мәселесін, халықаралық тасымалдардағы жүктің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, сонымен қатар мал ұрлығына қарсы күресті күшейтуді тапсырды.
Отбасылық‑тұрмыстық зорлық‑зомбылық
Бұл мерзімде 70 мыңнан астам қорғану талаптары шығарылды, 16 мыңнан астам мінез‑құлыққа ерекше талап қойылды; кризистік орталықтарға 6,5 мыңнан астам әйелдер мен балалар жіберілді.
Жасөспірімдер қылмысы
Шамамен 1600 факт тіркелді. ІІМ дерегінше, негізгі себеп – ата‑аналық бақылаудың әлсіздігі. 107 мыңнан астам ата‑ана балаларын түнде серіксіз жібергені үшін, 1900‑ге жуық тұрмыстық мекеме баланы тыйым салынған уақытта кіргізгені үшін жауапкершілікке тартылған. Министр әкімдіктермен бірлесе отырып тәуекел топтарындағы отбасыларға бағытталған алдын алу жұмыстарын күшейтуді, жасөспірімдерді қоғамдық көмекшілер қатарына тартуды, мектептер мен педагогтармен тығыз қарым‑қатынас орнатуды, балалардың құқықтық сана‑сезімін қалыптастыруға түсінік жұмыстары жүргізуді тапсырды.
Адал емес полицейлер
"Жеке құрамда тәртіп пен заңдылықты қамтамасыз ету мәселесі бөлек қаралды", – делінген ІІМ хабарламасында.
Министр: "Күн сайын мыңдаған қызметкер ерлік көрсетіп, азаматтарды қорғауда. Бірақ кейбір тәртіп бұзушылар барлық еңбекті жоққа шығарады. Бұл – бізге лайық емес", – деді.
Осыған байланысты аумақтық бөлімшелер басшыларына жерге келген бойда жеке құрамда тәртіпті күшейтуге, жас қызметкерлермен тәлімгерлік жұмыс жүргізуге, ашық соттар мен офицерлер жиынын жиі өткізуге тапсырма берілді. Сондай‑ақ қызметтік тәртіпті бұзуға бейім қызметкерлерге ерекше бақылау орнату, түзеле алмайтындарға кадрлық шара қолдану қажеттігі айтылды.
Есірткі және алаяқтық
Министр:
- есірткіге қарсы күрес бойынша кешенді жоспарын жедел әзірлеуді;
- интернет‑алаяқтыққа белсенді түрде алдын алу бағытынан көшу;
- халықты қорғау тәсілдері туралы ақпаратты күшейтуді;
- шетелдік еңбек күшін заңсыз тарту фактілерін тоқтатуды;
- әр аудан бөлімінде жедел басқару орталықтарын аяқтауды;
- өткен жылдардағы қылмыстарды да қоса алғанда, тергеу сапасын жоғарлатуды тапсырды.
Отырыс соңында министр Ержан Саденов "қол жеткен нәтижелерге тоқталып қалуға болмайды. Басты міндет – азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және халықтың біздің қызметке деген сенімін арттыру", – деді.
Естеріңізге сала кетейік, 16 қазанда Атырауда учаскелік полицейді отбасы дауын реттеу барысында иыққа пышақ сұққан болатын.