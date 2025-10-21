#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Оқиғалар

ШҚО-да браконьерлерден жарты тонна балық тәркіленді

ШҚО-да полицейлер Зайсан көлінде браконьерліктің үш фактісін әшкереледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 10:34 Сурет: ҚР ІІМ
ШҚО-да полицейлер Зайсан көлінде браконьерліктің үш фактісін әшкереледі.

Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлері жедел іс-шаралар барысында Зайсан көлінде балық аулауға жыл бойы тыйым салынғанына қарамастан, бір күннің ішінде балық ресурстарын заңсыз аулаудың үш фактісін анықтады.

Тарбағатай ауданының алты тұрғынының заңсыз әрекетке қатысы бар екені анықталды. Бірінші жағдайда екі ер адам ұсталып, олардың 290 келіден астам балық, атап айтқанда көксерке, шортан және сазан аулағаны белгілі болды.

Мемлекетке келтірілген шығын – 2 млн теңгеге жуық. Екінші дерек бойынша браконьерлер 356 келі балық аулап, 2,6 млн теңгеден астам шығын келтірген. Үшінші топ дәл сол аумақта заңсыз балық аулап, 500 келіден астам балық — көксерке, шортан және алабұға ұстаған. Келтірілген шығын мөлшері шамамен 3,9 млн теңгені құрады.

Жедел іс-шаралар барысында құқық бұзушылардан "Прогресс-2" қайығы, әртүрлі маркадағы қайық моторлары және заңсыз балық аулауда пайдаланылған ондаған нейлон торлар тәркіленді. Алты күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды.

Қазіргі уақытта құқыққа қайшы әрекеттің барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Полиция азаматтарды табиғатты қорғау заңнамасын қатаң сақтауға, су ресурстарына ұқыптылықпен қарауға және браконьерлік фактілері туралы құқық қорғау органдарына дер кезінде хабарлауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында 100 келіге жуық заңсыз ауланған балық тәркіленді
17:48, 09 қараша 2023
Абай облысында 100 келіге жуық заңсыз ауланған балық тәркіленді
ШҚО-да тыйым салынған аймақта балық аулаған 5 күдікті ұсталды
11:19, 24 шілде 2025
ШҚО-да тыйым салынған аймақта балық аулаған 5 күдікті ұсталды
ШҚО-да полиция 20-дан астам мас жүргізушіні анықтады
10:54, 27 қараша 2024
ШҚО-да полиция 20-дан астам мас жүргізушіні анықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: