Оқиғалар

Қарағанды облысында браконьерлерден 134 келі балық тәркіленді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 13:05 Фото: unsplash
Қарағанды облысында браконьерлерден 1500 метр ау мен 134 келі балық тәркіленді.

Рейдтік іс-шара барысында Қарағанды облысы полиция департаментінің табиғатты қорғау полициясы Балқаш қаласы полиция бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп, Балқаш көлінің жағалауынан 15 шақырым қашықтықта браконьерлер мінген автокөлікті анықтады.

Тексеру кезінде автокөліктен қытай өндірісінің жалпы ұзындығы 1500 метр болатын ау және 134 келі әртүрлі балық (көксерке, табан, ақмарқа) тәркіленді.

Аталған дерек бойынша 42 жастағы жүргізушіге және оның 34 және 35 жастағы екі серігіне қатысты заңсыз балық аулау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Оқи отырыңыз
