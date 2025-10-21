#Қазақстан
Оқиғалар

Алматыда полицейлер тұрғыннан тіркелмеген қаруды тәркіледі

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында "Қару" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Алатау аудандық полиция басқармасының қызметкерлері қала тұрғынынан тіркелмеген ойық ұңғылы қаруды тәркіледі.

Аталған іс-шара Мемлекет басшысы жариялаған "Заң мен тәртіп" қағидаты мен ішкі істер министрлігі жариялаған Профилактика жылы аясында өткізіліп жатыр.

Басты мақсат – қарумен жасалатын қылмыстардың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және азаматтардың құқықтық санасын арттыру.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері тіркелмеген қарудың болуы мүмкін екендігі туралы ақпарат алды. Тексеру нәтижесінде бұл дерек расталып, қару тәркіленіп, сараптамаға жіберілді.

"Қару" жедел-профилактикалық іс-шарасы республика көлемінде жүргізілуде. Оның мақсаты – заңсыз сақталған қаруды тәркілеу, құқық бұзушылықтардың алдын алу және мүмкін болатын қайғылы жағдайлардың жолын кесу. Алматы полициясы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және азаматтарды қорғау бағытындағы жүйелі жұмыстарды жалғастыруда, – деді Алатау аудандық полиция басқармасының бастығы Еділхан Байғараев.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
