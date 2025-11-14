#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Оқиғалар

Ақмола облысында полицейлер браконьерлерден төрт елік ұшасын тәркіледі

Степногорск полиция басқармасының қызметкерлері &quot;Браконьер&quot; жедел алдын алу іс-шарасы аясында заңсыз аң аулау фактісінің жолын кесіп, жабайы жануарлардың өлекселері бар автокөлікті ұстады., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 12:18 Сурет: ҚР ІІМ
Степногорск полиция басқармасының қызметкерлері "Браконьер" жедел алдын алу іс-шарасы аясында заңсыз аң аулау фактісінің жолын кесіп, жабайы жануарлардың өлекселері бар автокөлікті ұстады.

Степногорск – Заводская автожолын патрульдеу кезінде табиғатты қорғау полициясы тобының инспекторлары Mitsubishi автокөлігін тоқтатты.

Көлік салонында жүргізушіден басқа тағы үш жолаушы болған. Көлік құралын тексеру кезінде полицейлер 4 елік ұшасын, сондай-ақ мылтық пен оқ-дәрілерді тапты.

Іс жүргізу үшін ұсталғандар полиция басқармасына жеткізілді. Тәркіленген қару мен жануарлардың өлекселері тиісті сараптамаға жіберілді.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, қажетті тергеу іс-шаралары жүріп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда полицейлер 24 келіден астам қарасораны тәркіледі
10:42, 10 қыркүйек 2025
Алматыда полицейлер 24 келіден астам қарасораны тәркіледі
Ақтөбе облысында полиция елік пен қоянды заңсыз атып алған ауыл тұрғындарын ұстады
10:41, 07 ақпан 2025
Ақтөбе облысында полиция елік пен қоянды заңсыз атып алған ауыл тұрғындарын ұстады
Жамбыл облысында полицейлер синтетикалық есірткі тасымалдау әрекетін әшкереледі
16:57, 16 қыркүйек 2025
Жамбыл облысында полицейлер синтетикалық есірткі тасымалдау әрекетін әшкереледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: