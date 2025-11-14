Ақмола облысында полицейлер браконьерлерден төрт елік ұшасын тәркіледі
Сурет: ҚР ІІМ
Степногорск полиция басқармасының қызметкерлері "Браконьер" жедел алдын алу іс-шарасы аясында заңсыз аң аулау фактісінің жолын кесіп, жабайы жануарлардың өлекселері бар автокөлікті ұстады.
Степногорск – Заводская автожолын патрульдеу кезінде табиғатты қорғау полициясы тобының инспекторлары Mitsubishi автокөлігін тоқтатты.
Көлік салонында жүргізушіден басқа тағы үш жолаушы болған. Көлік құралын тексеру кезінде полицейлер 4 елік ұшасын, сондай-ақ мылтық пен оқ-дәрілерді тапты.
Іс жүргізу үшін ұсталғандар полиция басқармасына жеткізілді. Тәркіленген қару мен жануарлардың өлекселері тиісті сараптамаға жіберілді.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, қажетті тергеу іс-шаралары жүріп жатыр.
