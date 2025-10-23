#Қазақстан
Оқиғалар

Қазақстанда 5 миллионнан астам қызметкерге қосымша зейнетақы жарнасы түсті

Фото: Zakon.kz
Бүгін, 23 қазанда, Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) 2025 жылдың басынан бері жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарымен (ЖМЗЖ) қамтылған азаматтар саны туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жұмыс берушілер 5,3 млн жұмыскердің пайдасына 596 млрд теңге сомасына міндетті зейнетақы жарналарын аударды.

Бұған дейін хабарланғандай, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – ЖМЗЖ) енгізілді, олар өз қызметкерлерінің пайдасына өздерінің қаражаты есебінен төленеді. 2024 жылы ЖМЗЖ мөлшерлемесі 1,5%, 2025 жылы – 2,5% құрады. Кейіннен 2028 жылға қарай мөлшерлеме 5% – ға дейін жеткізіледі.

Жұмыс берушілердің ЖМЗЖ аударуы жұмыскерлерді қартайған шағында өмір бойы қосымша жинақтаушы зейнетақы төлемімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Аталған шара қазақстандықтардың жас буынын қолдауға бағытталған, олардың зейнетақы мөлшері олардың зейнетақы аударымдарына тікелей байланысты болады. Олардың зейнетақысы үш компоненттен құралады: мемлекеттен базалық зейнетақы, жинақтаушы – Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өз аударымдары есебінен және шартты-жинақтаушы – жұмыс берушілердің жарналары есебінен болады.

ЖМЗЖ төлеуді жұмыс берушілер 1975 жылғы 1 қаңтардан кейін туған адамдар үшін ғана жүзеге асырады.

ҚР Салық кодексіне сәйкес ЖМЗЖ төлеу бойынша жұмыс берушінің шығыстары салық салынатын табыстан шегерімге жатқызылғанын атап өту қажет. Тиісінше, жұмыс берушіге жүктеме қолайлы деңгейде қалады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
