Алматыдағы базарда автобус аялдамаға соғылды: жаяу жүргінші мен бала зардап шекті
Автобус жолдан шығып кеткен сәтте аялдаманың маңында бірнеше адам тұрған. Жүгіріп кетуге тырысқанымен, бір әйелді көлік соғып кеткен.
Оқиға куәгерлерінің айтуынша, автобус ішінде отырған бала да зардап шеккен.
Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оқиға сағат 12:35 кезінде болды.
Департамент мәліметінше, Yutong маркалы автобус Солтүстік шеңбер көшесі бойымен қозғалып бара жатқанда басқаруды жоғалтып, бордюр мен аялдамаға соғылған.
"Апат салдарынан жаяу жүргінші мен автобустағы бір жолаушы зардап шекті. Жол-көлік оқиғасының мән-жайын аудандық полиция қызметкерлері тексеріп жатыр", – деп хабарлады ПД баспасөз қызметі.
