Оқиғалар

Алматыдағы базарда автобус аялдамаға соғылды: жаяу жүргінші мен бала зардап шекті

Солтүстік шеңбер көшесінде ЖКО болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 16:00 Сурет: Zakon.kz
24 қазан 2025 жылы Алматы қаласының Жетісу ауданында автобус қатысқан жол-көлік апатынан екі адам зардап шекті. Қоғамдық көлік жүргізушісі басқаруды жоғалтқан және аялдама кешеніне кіріп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Автобус жолдан шығып кеткен сәтте аялдаманың маңында бірнеше адам тұрған. Жүгіріп кетуге тырысқанымен, бір әйелді көлік соғып кеткен.

Оқиға куәгерлерінің айтуынша, автобус ішінде отырған бала да зардап шеккен.

Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оқиға сағат 12:35 кезінде болды.

Департамент мәліметінше, Yutong маркалы автобус Солтүстік шеңбер көшесі бойымен қозғалып бара жатқанда басқаруды жоғалтып, бордюр мен аялдамаға соғылған.

"Апат салдарынан жаяу жүргінші мен автобустағы бір жолаушы зардап шекті. Жол-көлік оқиғасының мән-жайын аудандық полиция қызметкерлері тексеріп жатыр", – деп хабарлады ПД баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, 23 қазан 2025 жылы Ақтөбе облысындағы Белқопа ауылының маңында Самара–Шымкент автожолында 12 адамның өмірін жалмаған апат орын алған. Бес адам жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілді. Полицияның алдын ала мәліметтері бойынша, жүк көлігі қарсы жолаққа шығып, ГАЗель жолаушылар көлігімен соқтығысқан. Қазақстан Ішкі істер министрлігі Ақтөбе облысындағы жол-көлік апатын тергеу үшін арнайы топ жіберді. Сондай-ақ, апат себептерін анықтау үшін үкіметтік комиссия құрылды.

