Алматыда автобус аялдамаға соғылды: зардап шеккен әйел мен 10 жасар қыздың жағдайы белгілі болды
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 24 қазан күні күндіз Алматыда жолаушы автобусы аялдамаға соғылып, жаяу жүргіншіжарақат алды. Оқиға Жетісу ауданындағы барахолка маңында орын алды. Жарақат алғандар саны – екі адам, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі тілші сұрағына жауап ретінде зардап шеккендердің жағдайын баяндады.
Әйел мен қыз ауруханаға жеткізілді.
38 жастағы әйелді қалалық клиникалық №4 аурухананың қабылдау бөліміне жеткізген.
"Науқас ауыр жағдайда түсті, бірқатар жарақаттар алған. Реаниматолог, травматолог және нейрохирург – тексергеннен кейін оны реанимация және қарқынды терапия бөлімшесіне жатқызды", – деп хабарлады Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта науқас клиникалық хаттамаларға сәйкес емделіп жатыр. Оның жағдайы ауыр күйінде қалып отыр.
"Кешенді терапия жүргізілуде және мамандардың динамикалық бақылауы жалғасып жатыр", – деп қосты дәрігерлер.
Ал 10 жасар қызды Жедел балалар медициналық көмек орталығына жеткізді.
"Қабылдау бөлімінде барлық қажетті құралдық тексерулер жүргізілді. Дәрігерлер тексеруден кейін науқасты амбулаториялық емге жіберді. Қызды ауруханаға жатқызудың қажеті болмады", – деп хабарлады басқарманың баспасөз қызметі.
Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, апат 24 қазан күні сағат 12:35-те болды. Қоғамдық көлік жүргізушісі басқаруды басқара алмай, апатқа себепші болған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript