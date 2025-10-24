#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Оқиғалар

Алматыда автобус аялдамаға соғылды: зардап шеккен әйел мен 10 жасар қыздың жағдайы белгілі болды

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 16:46 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 24 қазан күні күндіз Алматыда жолаушы автобусы аялдамаға соғылып, жаяу жүргіншіжарақат алды. Оқиға Жетісу ауданындағы барахолка маңында орын алды. Жарақат алғандар саны – екі адам, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі тілші сұрағына жауап ретінде зардап шеккендердің жағдайын баяндады.

Әйел мен қыз ауруханаға жеткізілді.

38 жастағы әйелді қалалық клиникалық №4 аурухананың қабылдау бөліміне жеткізген.

"Науқас ауыр жағдайда түсті, бірқатар жарақаттар алған. Реаниматолог, травматолог және нейрохирург – тексергеннен кейін оны реанимация және қарқынды терапия бөлімшесіне жатқызды", – деп хабарлады Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.

Қазіргі уақытта науқас клиникалық хаттамаларға сәйкес емделіп жатыр. Оның жағдайы ауыр күйінде қалып отыр.

"Кешенді терапия жүргізілуде және мамандардың динамикалық бақылауы жалғасып жатыр", – деп қосты дәрігерлер.

Ал 10 жасар қызды Жедел балалар медициналық көмек орталығына жеткізді.

"Қабылдау бөлімінде барлық қажетті құралдық тексерулер жүргізілді. Дәрігерлер тексеруден кейін науқасты амбулаториялық емге жіберді. Қызды ауруханаға жатқызудың қажеті болмады", – деп хабарлады басқарманың баспасөз қызметі.

Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, апат 24 қазан күні сағат 12:35-те болды. Қоғамдық көлік жүргізушісі басқаруды басқара алмай, апатқа себепші болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыдағы базарда автобус аялдамаға соғылды: жаяу жүргінші мен бала зардап шекті
16:00, Бүгін
Алматыдағы базарда автобус аялдамаға соғылды: жаяу жүргінші мен бала зардап шекті
Алматыда бір күнде болған екінші автобус апаты: жеңіл көлік жарнама тақтасына соғылды
17:38, 20 маусым 2025
Алматыда бір күнде болған екінші автобус апаты: жеңіл көлік жарнама тақтасына соғылды
Алматыда екі автобус бір-біріне соғылды
16:23, 08 қараша 2022
Алматыда екі автобус бір-біріне соғылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: