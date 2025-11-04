Арқалықта 86 адамның улануына тойханада тазалық сақталмауы себеп
Арқалықтағы 86 адам астан уланған тойханада санитарлық-гигиеналық талаптар бұзылған. Мамандар тарапынан жүргізілген алғашқы тексеріс осыны анықтады.
Зертханалық талдау қортындысына сәйкес тойханадағы қырық заттан алынған сынаманың 7-нен ішек таяқшасы табылған.
Сонымен қатар 11 қызметкердің 2-нің ағзасынан салманелла анықталыпты. Қазір тойхана жұмысы тоқтап тұр. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр, деп жазады qazaqstan.tv.
Ал уланған адамдардың жағдайы қанағаттанарлық. Қазір олардың біреуі ғана ауруханада жатыр. Қалғаны үйлеріне шығарылған.
Бұған қарап, инфекцияның таралуына тойхана қызметкерлері себепші деп болжам жасауға болады. Ал әрі қарай ол қонақтарға осы жерде дайындалған тағамдар арқылы жұққан. Мұның бәрі аталмыш орында санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың өрескел бұзылғанын көрсетеді. Гүлім Досымова, облыстық санэпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары
