#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Оқиғалар

Арқалықта 86 адамның улануына тойханада тазалық сақталмауы себеп

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 14:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Арқалықтағы 86 адам астан уланған тойханада санитарлық-гигиеналық талаптар бұзылған. Мамандар тарапынан жүргізілген алғашқы тексеріс осыны анықтады.

Зертханалық талдау қортындысына сәйкес тойханадағы қырық заттан алынған сынаманың 7-нен ішек таяқшасы табылған.

Сонымен қатар 11 қызметкердің 2-нің ағзасынан салманелла анықталыпты. Қазір тойхана жұмысы тоқтап тұр. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр, деп жазады qazaqstan.tv.

Ал уланған адамдардың жағдайы қанағаттанарлық. Қазір олардың біреуі ғана ауруханада жатыр. Қалғаны үйлеріне шығарылған.

Бұған қарап, инфекцияның таралуына тойхана қызметкерлері себепші деп болжам жасауға болады. Ал әрі қарай ол қонақтарға осы жерде дайындалған тағамдар арқылы жұққан. Мұның бәрі аталмыш орында санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптардың өрескел бұзылғанын көрсетеді. Гүлім Досымова, облыстық санэпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістанда қарулы шабуыл: жасөспірім қаза тауып, үшеуі жараланды
16:43, Бүгін
Түркістанда қарулы шабуыл: жасөспірім қаза тауып, үшеуі жараланды
Қазақстанда қыз алып қашуға қатысты жаза күшейтілді – ІІМ
13:29, Бүгін
Қазақстанда қыз алып қашуға қатысты жаза күшейтілді – ІІМ
Елордада ұрланған телефонды сатып жіберген күдікті ұсталды
12:06, Бүгін
Елордада ұрланған телефонды сатып жіберген күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: