#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Оқиғалар

Еліміздің солтүстік өңірінде түлкілердің адамдарға шабуылдау фактісі тіркелді

Түлкі, Қостанай облысы, Жітіқара, адамдар, шабуылдау , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 09:58 Сурет: pexels
Қостанай облысының прокуратурасы түлкінің адамдарға шабуылдауына байланысты жергілікті тұрғындарға жүгініп, мәлімдеме жасады. Адамдардан жануарларға жақындамау сұралады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік прокуратура мәліметінше, жуырда жергілікті кәсіпорнының өндірістік аумағында жұмыс барысында қауіпсіздік қызметінің қызметкері жабайы жануарды байқайды. Қызығушылық танытып, жеке қауіпсіздік талаптарын елемей, ұялы телефонына түсірмек болғанда жабайы жануар агрессия көрсеткен.

"Аталған оқиға салдарынан зардап шегуші профилактикалық тексеру үшін Жітіқара аудандық ауруханасының қабылдау бөліміне жүгінді. Медицина мамандары тексеру жүргізіп, барлық қажетті медициналық көмек көрсетті, сонымен қатар екпе салды. Ауруханаға жатқызу қажет болмады, зардап шеккен қызметкердің жағдайы тұрақты". Қостанай облысының прокуратурасы

Қазіргі таңда аудан аумағында жұмыс тобы құрылып, қызметін жүзеге асыруда. Жұмыс тобы құрамына жергілікті атқарушы орган, прокуратура, полиция бөлімі, ветеринарлық станция, ветеринарлық инспекция және аңшылық қоғамының өкілдері кірді. Тұрақты түрде 109 call-орталығы жұмыс істейді, ол азаматтардан, соның ішінде елді мекендерде жабайы жануарларды кездестіру жағдайлары бойынша өтініштер қабылдайды.

"2025 жылғы 8 қараша жағдай бойынша елді мекен аумағында жабайы жануарлардың пайда болғаны туралы 4 өтініш түсті. Барлық өтініштер жұмысқа алынып, уәкілетті органдардың бақылауына алынған. Құрметті азаматтар, жабайы жануарларды байқаған жағдайда жеке қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар және олармен байланыс орнатуға тырыспаңыздар. Осындай жағдайларды анықтаған кезде дереу 109 нөміріне хабарлауыңызды сұраймыз", делінген өңірлік прокуратура хабарламасында.

Бұған дейін Шығыс Қазақстан облысында аюлардың Риддер қаласының маңындағы елдімекендерде жиі төбе көрсете бастағаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында патрульдік полиция 1400 көліктен тұратын автоколоннаны ертіп жүрді
11:32, Бүгін
Ақмола облысында патрульдік полиция 1400 көліктен тұратын автоколоннаны ертіп жүрді
Қостанайда интернет-алаяқтар көбейді
09:01, 15 қаңтар 2025
Қостанайда интернет-алаяқтар көбейді
Жылына 950% табыс: Алматы прокуратурасы қала тұрғындарына жүгініп, мәлімдеме жасады
19:56, 02 маусым 2025
Жылына 950% табыс: Алматы прокуратурасы қала тұрғындарына жүгініп, мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: