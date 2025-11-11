Ақмола облысынан 45 бас жылқыны ұрлаған түркістандық жігіт ұсталды
Қарағанды облысында полицейлер ұрланған мал тиелген жүк көлігін ұстады. Олар 45 бас жылқыны Ақмола облысынан оңтүстік өңірге әкетіп бара жатқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
KTK таратқан ақпаратқа сүйенсек, 9 қараша күні Қарағанды облысының сақшыларына астаналық әріптестерінен шұғыл хабарлама түседі. Онда Қарағандыға қарай ұрланған жылқылар тиелген "КамАЗ" маркалы жүк көлігі кетіп бара жатқаны айтылған. Күдікті көлікті Теміртау қаласындағы блок-бекеттердің бірінде патруль полиция батальонының қызметкерлері тоқтатты.
Көліктің рөлінде Түркістан облысының 48 жастағы тұрғыны болған. Ол 45 бас жылқыны Степногор қаласының тұрғынынан 13,5 миллион теңгеге "сатып алдым" деп ақталды. Алайда, көп ұзамай, оның ұрланған малды әкетіп бара жатқаны әшкере болды.
"Жылқылардың шығу тегін анықтау мақсатында криминалдық полиция қызметкерлері жылқыларды бейнежазбаға түсіріп, әр өңірдегі шаруа қожалықтарының чаттарына жіберген. Біраз уақыттан кейін Ақмола облысының 54 жастағы тұрғыны бейнежазбадан еркін жайылымнан ұрланған өзіне тиесілі 27 жылқысын жазбай таныды".Мейіржан Сламбеков, Қарағанды облысы ПД криминалдық полиция басқармасы бастығының орынбасары
