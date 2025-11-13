#Халық заңгері
Оқиғалар

Шуда полицейлер 50 келіден астам марихуана тасымалдаған тұрғындарды ұстады

Жергілікті екі тұрғын ұсталды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 13:43 Сурет: ҚР ІІМ
Жергілікті екі тұрғын ұсталды.

ҚР ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті, Жамбыл облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы және Ұлттық ұланның №6506 "Бүркіт" әскери бөлімінің әскери қызметшілері бірлесіп жүргізген іс-шара барысында 50 келіден астам есірткі затын тасымалданған автокөлік тоқтатылды.

Арнайы операция жедел ақпарат негізінде Шу қаласындағы Сәтбаев көшесінде жүргізілді. Полицейлер Mazda автокөлігін тоқтатып, ішінде болған екі жергілікті тұрғынды — жүргізуші мен жолаушыны ұстады. Көлікті тексеру кезінде артқы орындығынан үш қап, ал жүксалғышынан тағы екі қап табылды. Қаптардың ішінде өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат болған.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат — кептірілген марихуана есірткісі екені анықталды. Жалпы салмағы 51 келіден астам. Ұстау шарасы облыстық прокуратураның үйлестіруімен жүргізілді.

