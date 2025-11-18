Оңтүстік Қазақстандағы өлімге әкеп соққан өрт: егжей-тегжейлері белгілі болды
Фото: Zakon.kz
Қазақстандағы Балалардың құқықтары бойынша уәкілетті Динара Закиева елдің оңтүстігінде болған өлімге әкеп соққан өртке байланысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Закиеваның айтуынша, өрт кезінде Алғабас ауылындағы үйде екі отбасы – ата-аналар мен балалар болған.
"Өрт шыққаннан кейін, үйдің шатыры құлаған", – деді ол.
Сондай-ақ белгілі болғандай, өңірлік уәкілетті мен Психологиялық қолдау орталығы оқиға орнына бірге шыққан.
"Өрттің шығу себептері мен жағдайлары тексеріліп жатыр. Қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтамыз", – деді Динара Закиева.
Түркістан облыстық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі атап өткендей, Жетісай ауданындағы өрт фактісі бойынша "Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған.
"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті іс-шаралар жүргізілуде. Тергеу нәтижелері бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады", – деп жазылған Түркістан облысы ПД баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ауыр трагедияға дереу реакция білдірді. Мемлекет басшысы үкімет пен облыс әкіміне қаза тапқандардың жақын туыстарына барлық қажетті көмекті көрсету және өрттің шығу себептерін тергеу бойынша тапсырма берді.
Сонымен қатар өңір әкімдігі де арнайы үндеу жасады.
