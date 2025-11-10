Алматыдағы өрт: Әмина апаның балаларының нақты қайда орналастырылатыны белгілі болды
Балалар омбудсмені қазіргі таңда санаторий ғимаратына орналастырылған балалармен жүздесті.
"Жағдай жасалды (балаларға ойыншықтар әкелуді тапсырдым). Балалар түскі аста екен, дәл үстерінен түстім. Мұнда 29 бала екен, өйткені алтауын ата-анасы алып кетіпті. Бірнеше күн ішінде балаларды мектепке жақын маңдағы қор ғимаратына ауыстырады, қазір оны дайындап жатыр", – деді Закиева.
Оның айтуынша, өрт болған ғимаратты жөндеу жұмыстарын үш ай ішінде аяқтау жоспарланып отыр.
9 қарашада Алматыда "Перзент" қайырымдылық балалар үйінің ғимараты өртенді. Ондағы 35 бала уақытша сауықтыру санаторийіне орналастырылды. Әзірге, олар үшін қашықтан оқу ұйымдастырылған. Ал Әмина апаның өзі көпті алаяқтардан сақтандырып, бұл ретте көмекке деп ақша жинамауды сұраған. Ол кісі қазіргі уақытта баратын жерлері барын, балалардың бәрі аман-есен екенін, ал балалар үйі түк қалмай өртеніп кеткенін айтқан. "Ешкімнен көмек сұрап жатқан жоқпыз. Осы жағдайды пайдаланып, ақша жинайтын тіршіліктеріңді тоқтатыңдар. Керек болса, өзім айтамын", деген болатын Әмина Әжібаева бұл ретте.