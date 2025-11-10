#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыдағы өрт: Әмина апаның балаларының нақты қайда орналастырылатыны белгілі болды

Әмина апа, балалар үйі, Алматы, өрт, Динара Закиева, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 17:21 Сурет: видеодан алынды
Қазақстандағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева Алматыда өртенген балалар үйінің балалары тұрақты түрде қайда орналастыратынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Балалар омбудсмені қазіргі таңда санаторий ғимаратына орналастырылған балалармен жүздесті.

"Жағдай жасалды (балаларға ойыншықтар әкелуді тапсырдым). Балалар түскі аста екен, дәл үстерінен түстім. Мұнда 29 бала екен, өйткені алтауын ата-анасы алып кетіпті. Бірнеше күн ішінде балаларды мектепке жақын маңдағы қор ғимаратына ауыстырады, қазір оны дайындап жатыр", – деді Закиева.

Оның айтуынша, өрт болған ғимаратты жөндеу жұмыстарын үш ай ішінде аяқтау жоспарланып отыр.

9 қарашада Алматыда "Перзент" қайырымдылық балалар үйінің ғимараты өртенді. Ондағы 35 бала уақытша сауықтыру санаторийіне орналастырылды. Әзірге, олар үшін қашықтан оқу ұйымдастырылған. Ал Әмина апаның өзі көпті алаяқтардан сақтандырып, бұл ретте көмекке деп ақша жинамауды сұраған. Ол кісі қазіргі уақытта баратын жерлері барын, балалардың бәрі аман-есен екенін, ал балалар үйі түк қалмай өртеніп кеткенін айтқан. "Ешкімнен көмек сұрап жатқан жоқпыз. Осы жағдайды пайдаланып, ақша жинайтын тіршіліктеріңді тоқтатыңдар. Керек болса, өзім айтамын", деген болатын Әмина Әжібаева бұл ретте.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Динара Зәкиева Алматыдағы №1 балалар үйіне қатысты мәлімдеме жасады
15:08, 03 наурыз 2025
Динара Зәкиева Алматыдағы №1 балалар үйіне қатысты мәлімдеме жасады
Динара Зәкиева балалар үйінің тәрбиеленушілерінің Алматыдан Қонаевқа көшуінің тоқтатылуы туралы айтып берді
13:13, 21 шілде 2025
Динара Зәкиева балалар үйінің тәрбиеленушілерінің Алматыдан Қонаевқа көшуінің тоқтатылуы туралы айтып берді
Түркістан облысында 15 жастағы қыздың жүктілігі бойынша құқық қорғау органдарының әрекетсіздігі әшкере болды
12:25, 22 қазан 2025
Түркістан облысында 15 жастағы қыздың жүктілігі бойынша құқық қорғау органдарының әрекетсіздігі әшкере болды
