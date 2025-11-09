#Халық заңгері
Қоғам

Алматыдағы "Перзент" балалар үйіндегі өрт: тәрбиеленушілер уақытша санаторийге орналастырылды

Алматыдағы &quot;Перзент&quot; балалар үйіндегі өрт: тәрбиеленушілер уақытша санаторийге орналастырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 23:06 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыдағы "Перзент" балалар үйінде болған өрт кезінде мекемеде 35 тәрбиеленуші мен қызметкерлер болған. Барлығы дер кезінде эвакуацияланып, ешкім зардап шеккен жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық әкімдіктің мәліметінше, қазір балалар уақытша сауықтыру санаторийіне орналастырылған. Онда олар барлық қажетті көмекпен және қолдаумен қамтылған.

Тәрбиеленушілерге тамақ беріліп, киім-кешек, азық-түлік және жеке гигиена құралдары жеткізілді. Сонымен қатар, балаларға тәттілер таратылған.

Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі

Оқиға орнында Алматы әкімдігі мен Қоғамдық кеңес өкілдері, Наурызбай ауданының қорғаншылық және қамқоршылық қызметі, сондай-ақ Отбасыны және Балаларды қолдау орталықтарының мамандары жұмыс істеп жатыр.

"Жағдай толық бақылауда", - деп хабарлады Алматы әкімдігі.

Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі

Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы балалар үйінің аумағында орналасқан асхана ғимаратында өрт шыққанын хабарлаған едік.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт туралы хабарлама түсе салысымен оқиға орнына құтқару қызметтері жеткен. Балалар үйі әкімшілігінің айтуынша, өрт болған сәтте ғимаратта адамдар болмаған.

Алматы әкімі өрт шыққан балалар үйіне барды.

Кейінірек 1000 шаршы метр аумақты шарпыған өрт сөндірілді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыдағы балалар үйінде шыққан өрт оқшауланды
18:55, 09 қараша 2025
Алматыдағы балалар үйінде шыққан өрт оқшауланды
Алматы әкімі өрт шыққан балалар үйіне барды
19:23, 09 қараша 2025
Алматы әкімі өрт шыққан балалар үйіне барды
Адам тәрізді құтқарды: Елордалық өрт сөндірушілер үй мысығын өрттен құтқарды
12:09, 12 маусым 2024
Адам тәрізді құтқарды: Елордалық өрт сөндірушілер үй мысығын өрттен құтқарды
