Алматыдағы "Перзент" балалар үйіндегі өрт: тәрбиеленушілер уақытша санаторийге орналастырылды
Қалалық әкімдіктің мәліметінше, қазір балалар уақытша сауықтыру санаторийіне орналастырылған. Онда олар барлық қажетті көмекпен және қолдаумен қамтылған.
Тәрбиеленушілерге тамақ беріліп, киім-кешек, азық-түлік және жеке гигиена құралдары жеткізілді. Сонымен қатар, балаларға тәттілер таратылған.
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Оқиға орнында Алматы әкімдігі мен Қоғамдық кеңес өкілдері, Наурызбай ауданының қорғаншылық және қамқоршылық қызметі, сондай-ақ Отбасыны және Балаларды қолдау орталықтарының мамандары жұмыс істеп жатыр.
"Жағдай толық бақылауда", - деп хабарлады Алматы әкімдігі.
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы балалар үйінің аумағында орналасқан асхана ғимаратында өрт шыққанын хабарлаған едік.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт туралы хабарлама түсе салысымен оқиға орнына құтқару қызметтері жеткен. Балалар үйі әкімшілігінің айтуынша, өрт болған сәтте ғимаратта адамдар болмаған.
Алматы әкімі өрт шыққан балалар үйіне барды.
Кейінірек 1000 шаршы метр аумақты шарпыған өрт сөндірілді.