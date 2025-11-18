ЖРВИ өршіп, Қостанай облысында 70-тен аса сынып қашықтан оқу форматына көшірілді
"Наш Костанай" басылымының мәліметінше, өңірде Заречный және Тобыл елдімекеніндегі оқушылар қашықтықтан оқу форматына көшірілген.
Ал сабақтар жүріп жатқан мектептерде қатаң шаралар қабылданған:
- Балалар кабинеттерін ауыстырмай, бір жерде оқиды.
- Кабинеттерді желдетіп, зарарсыздандыру шаралары ұдайы жүргізіліп отырады.
- Оқушылар мен мұғалімдерге бетперде тағуға кеңес беріледі.
Қостанай қаласында қашықтан оқу үрдісі байқалмайды, бірақ ата-аналарға суық тию белгілері байқалған бойда балаларды мектепке жібермеуге, ал ауырмаған балаларға бетперде қолдануға кеңес беріледі.
Санэпидқадағалаудың деректері бойынша, қазан айынан бастап облыста ЖРВИ-дың 29 мыңнан астам жағдайы тіркелді, науқастардың жартысынан көбі (58,6%) - 14 жасқа дейінгі балалар.
Бұған дейін ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова вирустық инфекциялардың маусымдық өршу кезеңінде балалардың бір бөлігі ғана стационарлық көмекке мұқтаж екенін, ал көпшілігі үйден дәрігердің бақылауымен емделуге болатынын айтқан.