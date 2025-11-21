#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Оқиғалар

Оралда есірткі саудасымен айналысқан екі күдікті студент анықталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 16:54 Фото: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы қызметкерлері жедел-іздестіру шаралары барысында Орал қаласындағы колледждердің бірінде оқитын екі студент қызды ұстады.

Жеке тексеру кезінде қыздардың бірінің сырт киімінің қалтасынан полиэтилен пакетке оралған ақ ұнтақ зат салынған 25 түйіншек табылып, тәркіленді.

Алдын ала мәлімет бойынша, күдіктілер бұл қылмысты бірлесіп жасаған және осылайша жеңіл табыс табуды көздеген.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сараптамалар тағайындалып, тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

Полиция есірткіге қатысты құқықбұзушылықтар үшін жазаның бұлтартпас екенін ескертеді.

Мұндай әрекеттер жасөспірімдердің өмірін құртып қана қоймай, бүкіл қоғамға қауіп төндіреді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында полиция есірткі таратумен айналысқан күдіктіні ұстады
09:57, 21 ақпан 2025
Маңғыстау облысында полиция есірткі таратумен айналысқан күдіктіні ұстады
Оралда тонау, алаяқтық қылмыстарын жасаған күдікті ұсталды
18:55, 02 қазан 2025
Оралда тонау, алаяқтық қылмыстарын жасаған күдікті ұсталды
БҚО-да алаяқтық жасады деген күдікпен ағайынды екі жігіт ұсталды
19:51, 01 қазан 2025
БҚО-да алаяқтық жасады деген күдікпен ағайынды екі жігіт ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: