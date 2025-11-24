#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Оқиғалар

Вьетнамдағы су тасқыны: ҚР СІМ мәлімдеме жасады

ҚР Сыртқы істер министрлігі, Вьетнам, су тасқыны, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 17:22 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров 2025 жылғы 24 қарашада Вьетнамда біздің бірнеше мың азамат демалып жатқанын айтты. Олардың ешқайсысы көмек сұрап, елшілікке жүгінбеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спикер қазір Вьетнамда су тасқыны әлі жүріп жатқанын атап өтті.

"Су тасқыны басталғалы біздің елшілікке және дипломаттарымызға туристер тарапынан бір де бір өтініш келіп түспегенін атап айта кеткім келеді. Алда да солай болады деп үміттенемін, өйткені қазір жаңбырлы маусым, табиғат зардаптарынан ешкім сақтандырылмағанын біз жақсы түсінеміз. Сондықтан азаматтарымыздан абай болуды және барлық талаптар мен ережелерді сақтауды сұраймыз", – деді Смадияров.

Вьетнамның орталық бөлігінде рекордтық көлемде жаңбыр жауды, жекелеген аудандарда алдыда тіркелген максимальды мәндерден де жоғары көрсеткіш тіркелді.

Биліктің хабарлауынша, алты провинцияда болған су тасқыны мен көшкін салдарынан кем дегенде 41 адам қаза тапқан. 52 000-нан астам үй су астында қалды, шамамен 62 000 адам эвакуацияланды. Лай көшкіні мен опырылу салдарынан жолдар жабылып, елдімекендердің бір бөлігі оқшауланған.

2025 жылғы 21 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев Вьетнам Коммунистік партиясының басшылығына көңіл айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
СІМ өкілі шетелге жұмыс іздеп барып, құлдыққа түскен қазақстандықтар туралы айтты
17:50, Бүгін
СІМ өкілі шетелге жұмыс іздеп барып, құлдыққа түскен қазақстандықтар туралы айтты
ҚР СІМ: Германия полициясы жоғалған Қазақстандықты іздеуде
15:09, 10 маусым 2024
ҚР СІМ: Германия полициясы жоғалған Қазақстандықты іздеуде
ҚР СІМ Индонезияда ұсталған қазақстандықтар туралы тың мәлімет айтты
19:01, 30 маусым 2025
ҚР СІМ Индонезияда ұсталған қазақстандықтар туралы тың мәлімет айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: