СІМ өкілі шетелге жұмыс іздеп барып, құлдыққа түскен қазақстандықтар туралы айтты
Спикер 2022 жылдан бастап ҚР СІМ мен Қазақстанның Таиланд пен Вьетнамдағы елшіліктеріне еңбек қанаушылығынан, жыныстық құлдықтан, кибер алаяқтықтан және еркінен тыс бас бостандығын шектеуден зардап шеккен 55 азамат көмек сұрап, жүгінгенін жеткізді.
"Барлық 55 адам Мьянма, Камбоджа және Лаоста, негізінен шекаралас аймақтарда зардап шеккен. Олардың Қазақстанның қай өңірлерінен шетелге атанғаны туралы деректер жоқ. Барлық зардап шеккендер босатылып, Қазақстанға қайтарылды. Зардап шеккендердің жасы 18-ден 45 жас аралығында, көпшілігі - ер адамдар. Әлеуметтік деңгейі әртүрлі: жұмыссыздардан бастап IT саласынан жұмыс іздеушілерге дейін. Барлығына дерлік өтірік бос жұмыс орындар туралы ұсыныстармен қызықтырып, тартылған", – деді Айбек Смадияров.
Оның айтуынша, зардап шеккендердің негізгі бет алған бағыттары – Мьянма, Камбоджа және Лаос, ал Таиланд транзиттік ел ретінде пайдаланылған.
"Алдап-арбап, тарту әрекеттері әлеуметтік желілер, жалған сайттар және жалған IT-жұмыс орындары арқылы жүзеге асырылған. Өз тарапынан СІМ және шет елдердегі ҚР мекемелері шұғыл байланыс желілері мен консулдардың қолдауын қоса алғанда, тәулік бойы консулдық-құқықтық көмек көрсетеді. Босату процедурасы орналасқан жерді анықтауды, келіссөздерді, халықаралық ұйымдармен өзара әрекеттесуді және Таиланд арқылы репатриацияны қамтиды. Шығарылғаннан кейін азаматтар оңалту орталықтарына орналастырылады, онда олар қажетті қолдау алады. Сондай-ақ СІМ профилактикалық жұмыстар жүргізеді, тәуекелдер туралы хабардар етеді және қауіпсіз сапарлар бойынша ұсынымдар жариялайды", деп сөзін толықтырады Смадияров.
ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров вьетнамдық курорттарда біздің бірнеше мың азамат демалып жатқанын айтты. Олардың ешқайсысы су тасқыны салдарынан көмек сұраған жоқ.
Бұған дейін ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров бүгіндері су тасқыны болып жатқан Вьетнамда біздің бірнеше мың азамат демалып жатқанын, бірақ олардың ешқайсысы көмек сұрап, елшілікке жүгінбегенін айтқан болатын.