Қостанайда мектеп оқушысы бомба туралы жалған ақпарат таратып, шұғыл қызметтерді дүрбелеңге салды
Қостанайда еріккен оқушы білім беру бөлімі, дәрігерлер, полицейлер мен құтқарушыларды аяғынан тік тұрғызды. Ол көрші мектепке бомба қойылғаны туралы хабарлап, өзі сырттай күлкіге қарық болған, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК ақпаратына сүйенсек, хабарламадан соң, оқиға орнына полицейлер, жарылғыш заттарды залалсыздандыру қызметі, өрт сөндірушілер және медицина қызметкерлері дереу жетті. Мектептегілер түгел эвакуацияланды. Алайда ғимарат пен оған іргелес аумақтан жарылғыш зат табылған жоқ. Осылайша қауіп расталмады.
Ал жалған қоңырауды басқа мектептің 7-сынып оқушысы жасапты. Ол сыныптасының телефонын пайдаланған және мұны "әзіл үшін" жасағанын, оның салдарын түсінбегенін мойындады. Кәмелетке толмағаны үшін жазадан құтылғанымен, ата-анасы жазаланатын болды.
"Кәмелетке толмаған баланың ата-анасы тәрбиелеу міндеттерін тиісті орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар шақыртуға жауап беру барысында төтенше қызметтердің жұмсаған шығынын өтеу мәселесі қаралатын болады".Карина Базарбаева, Қостанай облысы ПД ақпарат саясаты бөлімінің басшысы
