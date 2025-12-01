#Халық заңгері
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Теміртауда полицейлер есірткі дүкенінің жарнамасын таратушыны қолға түсірді

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 14:54 Фото: pexels
Қарағанды облысында өтіп жатқан "Құқықтық тәртіп әліппесі" акциясы аясында полиция қызметкерлері, депутаттар, қоғам белсенділері, студенттер және прокуратура өкілдері бірлесіп жұмыс жүргізіп, есірткі қылмысына қарсы күресті күшейтті.

Осы бағыттағы "Цифрлық сату" жедел-алдын алу іс-шарасы барысында Теміртау қаласының 37 жастағы тұрғыны ұсталды.

Ер адам есірткі сататын интернет-дүкенге бағыттайтын QR-код жапсырылған парақшаларды қала көшелеріне жабыстырып жатқан жерінде құрықталды.

Қылмыстық іске айғақ ретінде түрлі сауда орындарына орнатылған бейнебақылау камераларының жазбалары тіркелді.

Онда күдіктінің жарнамалық парақшаларды жапсырып жүрген сәттері анық көрініс тапқан. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында есірткі жарнамасына қарсы күрес күшейтілді
09:32, 01 тамыз 2025
Қарағанды облысында есірткі жарнамасына қарсы күрес күшейтілді
Теміртауда есірткі саудасына қатысы бар күдікті құрықталды
11:35, 18 қыркүйек 2025
Теміртауда есірткі саудасына қатысы бар күдікті құрықталды
ШҚО-да полицейлер есірткі жарнамасы бар 100-ден астам граффитиді жойды
14:45, 20 қаңтар 2025
ШҚО-да полицейлер есірткі жарнамасы бар 100-ден астам граффитиді жойды
