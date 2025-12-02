Апталдай азаматтың алты жасар баланы тепкінің астына алуы: бүлдіршіннің анасы жаға ұстатарлық жайттарды айтты
Жағдай Алматыдағы "Каспий" тұрғын үй кешенінің балалар алаңқайында болған. Жәбірленушінің анасы оны бейнебақылау камерасынан көріп, жағасын ұстапты. Айтуынша, көршісінің баласы бірінші боп оның ұлын самокатпен ұрған. Соққыға шыдамаған бүлдіршін қарсыласына түкіріп жіберіпті. Одан соң бір-біріне тас атқан көрінеді. Сол сәтте жанжалды тұтандырған жеткіншектің әкесі жүгіріп келіп, 5 жасар баланы бар екпінімен теуіп жіберген. Astana TV таратқан ақпарға сүйенсек, күдіктінің әйелі құлап жатқан ұлды құлағынан тартып, орнынан тұрғызған.
"Миы шайқалған деп жазып берді. Жеті күнге жалғыз баланың өзін ғана жатқызамыз, жанына сізді жатқыза алмаймыз деген соң баламды қалдыруға қорықтым. Жатқызудан бас тартып үйге алып келдім. Бірақ түнімен мазасыздану тағы болды, құсу, бас ауруы басылмай тұр. Арқам ауырып жатыр, аяқтарым деп жыламсырауда",- деді жәбірленуші ана.
Бұл ретте, "Күдіктінің әйелі 80 жастағы анама да сес көрсетіп, қорқытты", – дейді жәбірленуші тарап. Қан қысымы көтерілген кейуана да медициналық көмекке жүгінген. Ерлі-зайыпты жасаған өрескел қылығы үшін кешірім де сұрамапты. Айта кетейік, 36 жастағы айыпты қолға түсті.
"Аталмыш дерек бойынша қылмыстық кодекстің 108-бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, азамат ұсталып, күдікті қамауға алынды. Қазіргі таңда уақытша оқшаулау абақтысына қамалды. Оның іс-әрекетіне міндетті түрде принципиалды тұрғыда құқықтық баға берілетін болады". Салтанат Әзірбек, қалалық ПД ресми өкілі
Аулаға доп тебем деп шығып, таяқ жеп қайтқан ұлының денсаулығын алаңдаған ана қылмыстық іс әділ тергеліп, айыптылардың жазалануын талап етіп отыр.
Бұған дейін қазақстандықтардың да ойын алаңында бүлдіршінді теуіп құлатқан еңгезердей ер адамды жазалауды талап етуде екенін жазғанбыз.