Қазақстанда күрделі ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Солтүстік-Батыс өңірлерде, сондай-ақ Маңғыстау облысының орталығында тұман күтіледі.
Атырау облысының солтүстігінде, батысы мен оңтүстігінде түнде және таңертең тұман болады.
Абай облысының батысы, солтүстігі мен шығысында күндіз жаңбыр, қар, төменгі желмен боран, көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең батыс пен солтүстігінде тұман болады. Семейде күндіз көктайғақ болуы ықтимал.
Ақмола облысында түнде қар, күндіз жаңбыр мен қар жауады. Солтүстік пен шығысында төменгі желмен боран, батысы, оңтүстік және шығысында тұман, көктайғақ болады. Жел батыстан соғады, солтүстік пен шығысында желдің күші 15–20 м/с. Көкшетауда қар және төменгі желмен боран кезектесіп жүруі мүмкін. Жел батыстан, күші күндіз 15–20 м/с.
Актөбе облысының батысы, шығысы мен оңтүстігінде тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының батысы, солтүстігі мен шығысында көктайғақ болады. Түнде және таңертең солтүстік пен оңтүстігінде тұман күтіледі. Өскеменде күндіз көктайғақ болады.
Түркістан облысының солтүстігі, оңтүстігі және таулы аймақтарында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, күндіз таулы аудандарда 15–20 м/с жылдамдыққа жетеді.
Батыс, солтүстік және шығыс Қызылорда облысында күндіз көктайғақ, солтүстігі мен орталығында тұман болады. Қызылордада кейде тұман байқалады.
Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, қар, көктайғақ, төменгі желмен боран күтіледі. Батыс пен солтүстігінде тұман болады. Жел батыстан соғады, түнде солтүстік, шығыс және оңтүстігінде 15–20 м/с, күндіз 15–20 м/с, оңтүстігінде 23 м/с. Петропавлда жаңбыр мен қар, көктайғақ және төменгі желмен боран болады. Жел батыстан, күші күндіз 15–20 м/с.
Костанай облысының солтүстігі мен шығысында түнде және таңертең көктайғақ болады. Батысы, солтүстігі және шығысында тұман күтіледі.
Ұлытау облысының солтүстігі, шығысы және орталығында тұман болады. Жезқазғанда тұман күтіледі.
Қарағанды облысының батысы, солтүстігі және шығысында түнде қар, төменгі желмен боран, көктайғақ, күндіз солтүстігі мен шығысында көктайғақ болады. Солтүстік, шығыс және оңтүстігінде тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, күші күндіз солтүстік пен шығыста 15–18 м/с. Қарағандада түнде қар, төменгі желмен боран, көктайғақ, тұман күтіледі.
Павлодар облысының батысы, солтүстігі және шығысында жаңбыр, қар, төменгі желмен боран, көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан, күші күндіз батыс пен оңтүстікте 15–20 м/с. Павлодарда күндіз жаңбыр, қар, төменгі желмен боран және көктайғақ күтіледі.
Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан аумағына қар мен жаңбыр жауатыны хабарланған еді.