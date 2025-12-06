"Нарынқол" шекара заставасында әскери қызметші мен баласы қаза тапты
2025 жылғы 6 желтоқсанда Алматы облысындағы "Нарынқол" шекара заставасының аумағындағы қызметтік үйде өрт шықты. Салдарынан екі адам көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ҚР ҰҚК баспасөз қызметі хабарлайды:
"Өрт ТЖД күштерімен сөндірілді. Төтенше жағдайдың салдарынан әскери қызметші мен оның баласы қаза тапты. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Шекара қызметі қаза болғандардың туыстары мен жақындарына қайғыға ортақтасып көңіл білдіреді".
Марқұмдардың отбасына барлық қажетті көмек көрсетіліп жатқаны да нақтыланады.
Бұған дейін, 3 желтоқсанда Алматыда дүкен мен тұрмыстық ғимарат өртенп, бес адам зардап шеккенін жазғанбыз.
