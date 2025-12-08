Астанадағы павильоннан шыққан өртке құтқарушылар күшейтілген режимде жұмылдырылды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылдың 8 желтоқсанында таңғы уақытта Астанада Байқоңыр ауданында, Амангелді Иманов көшесінде орналасқан жеке тұрған бір қабатты павильоннан өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, 112 қызметіне зардап шеккендер туралы ақпарат түспеген.
Оқиға орнында құтқарушылар өрттің жоғары дәрежесі бойынша жұмыс жүргізіп жатыр.
Сурет: Telegram/astanovka98
Оқиғаға қатысты нақты мәліметтер анықталып жатыр.
