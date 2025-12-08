#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Оқиғалар

Астанадағы павильоннан шыққан өртке құтқарушылар күшейтілген режимде жұмылдырылды

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылдың 8 желтоқсанында таңғы уақытта Астанада Байқоңыр ауданында, Амангелді Иманов көшесінде орналасқан жеке тұрған бір қабатты павильоннан өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, 112 қызметіне зардап шеккендер туралы ақпарат түспеген.

Оқиға орнында құтқарушылар өрттің жоғары дәрежесі бойынша жұмыс жүргізіп жатыр.

Сурет: Telegram/astanovka98

Оқиғаға қатысты нақты мәліметтер анықталып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Құтқарушылар жолда қалып қойған 50-ден астам адамды жылыту пунктеріне жеткізді
10:50, Бүгін
Құтқарушылар жолда қалып қойған 50-ден астам адамды жылыту пунктеріне жеткізді
Алматыда полицей дүкеннен шыққан өртті сөндірді
09:03, 23 шілде 2025
Алматыда полицей дүкеннен шыққан өртті сөндірді
Астанада автожуу орнында өрт шықты
19:11, 05 қараша 2025
Астанада автожуу орнында өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: