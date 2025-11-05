#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Астанада автожуу орнында өрт шықты

Астанада автожуу орнында өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 19:11
Астана қаласының өрт сөндірушілері Алматы ауданындағы Н. Төреқұлов көшесінде орналасқан жеке тұрған бір қабатты ғимараттағы өртті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Н. Төреқұлов көшесінде өзін-өзі қызмет көрсету автожуу орнында өрт шыққан.

"Өрт сөндірушілердің жедел әрекеттерінің арқасында өрт шыққан аймақтан 2 газ баллоны эвакуацияланды, бұл мүмкін болатын жарылыстың алдын алды", - делінген хабарламада.

40 шаршы метр аумақты шарпыған өрт сөндірілді.

Еске салайық, бұған дейін Атырау облысында жанар-жағармай таситын көлік өртенгенін хабарлаған едік.

