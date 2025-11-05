Астанада автожуу орнында өрт шықты
Сурет: видео скрині
Астана қаласының өрт сөндірушілері Алматы ауданындағы Н. Төреқұлов көшесінде орналасқан жеке тұрған бір қабатты ғимараттағы өртті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Н. Төреқұлов көшесінде өзін-өзі қызмет көрсету автожуу орнында өрт шыққан.
"Өрт сөндірушілердің жедел әрекеттерінің арқасында өрт шыққан аймақтан 2 газ баллоны эвакуацияланды, бұл мүмкін болатын жарылыстың алдын алды", - делінген хабарламада.
40 шаршы метр аумақты шарпыған өрт сөндірілді.
Еске салайық, бұған дейін Атырау облысында жанар-жағармай таситын көлік өртенгенін хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript