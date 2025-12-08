#Халық заңгері
Оқиғалар

Қазақстандағы ДНҚ деректері ресейлік тергеуге көмектесті

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 10:04 Фото: pexels
Қазақстанның ДНҚ базасы Ресейде күдікті тұлғаны анықтауға мүмкіндік берді. Бұл туралы Zakon.kz-ке Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) Оперативтік-криминалистикалық департаментінің бастығы Сергей Стихеев хабарлады.

Стихеевтің айтуынша, қазіргі уақытта криминалистика саласында алдыңғы қатарлы барлық мемлекеттермен тығыз жұмыс жүргізілуде.

Ол бір мысалды келтірді:

"Ресейдің Самара облысында ірі ұрлық жасалды. Оқиға орнынан фольгадан тер-май іздері алынды. Яғни саусақ немесе алақан ізін алу мүмкін болмады – қажетті белгілер жетіспеді. Ал шағын із, адамның тер-май бөлінісі алынды. Ресейлік мамандар оны өздерінің ДНҚ базасымен тексерді, бірақ сәйкестендіре алмады. Содан кейін материалдар бізге жолданды. Шекаралық ынтымақтастық туралы меморандумымыз бар. Біз ізді өз базамызда тексердік те, бұрын сотталған Қазақстан азаматын анықтадық. Ол бұрын Ресейге жұмысқа келген, сол жерде қылмыс жасап, ұрланған мүлікті Қазақстанға әкелген", – деді Стихеев.

Қылмыскер Қазақстанда ұсталды.

"Ол өз кінәсін мойындады және зардап шеккенге шығынды өтеді", – деп түйіндеді Стихеев.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
