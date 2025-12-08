#Халық заңгері
Оқиғалар

"Соққы жасады да, жасырынды": Астанада жоғары лауазымды полицеймен болған оқиғаға түсініктеме берілді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 15:47 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 8 желтоқсанда әлеуметтік желілерде Павлодар облысының полиция басшысы Астанада бір азаматты соққыға жықты деген ақпарат таралды. Астаналық ПД бұл оқиғаға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таралған ақпаратқа сәйкес, 7 желтоқсан күні кешке "102" телефонына Астана тұрғынынан хабарлама келіп түскен. Ол өзінің Павлодар облысы полиция департаменті (ПД) басшысының орынбасары тарапынан соққыға жығылғанын айтқан. Полиция қызметкерлері оқиға орнына келгенде, азаматтың сөзіне қарағанда, кафеде бірге отырып, ішімдік ішкеннен кейін үйіне жеткізген, ал аулада жанжал туындап, сол сәтте полицей мен тағы бір ер адам оны соққыға жыққан, кейін жасырынған деген.

Астана ПД баспасөз қызметі бұл жағдайға байланысты келесі ақпаратты мәлімдеді:


"Сонымен қатар, оның әрекеттеріне қызметтік тексеру аясында құқықтық баға беріледі. Алынған бейнежазбалар 7 желтоқсан түнгі оқиғаның бұрыннан таныс екі азамат арасындағы жанжал екенін көрсетеді, ал полицей сол жанжалды тоқтату үшін араласқан. Сол сәтте ол демалыста болған. Жеңіл дене жарақатын келтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Расталмаған ақпаратты таратуға болмайтынын ескертеміз", – делінген түсініктемеде.

Сонымен қатар, 5 желтоқсанда әлеуметтік желілерде Астана ҚАЖК орынбасар басшысы өз бағыныштылардың бірін зорлаған деген ақпарат тараған. Бұл мәлімет жалған деп танылды.

