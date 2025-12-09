#Халық заңгері
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдің Қазақстандағы елшісін қабылдады

Ақорданың мәліметінше, кездесу барысында Мемлекет басшысы Қазақстан мен Ресейдің жан-жақты ынтымақтастығы ортақ күш-жігердің арқасында барлық бағыт бойынша табысты дамып келе жатқанын атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 15:30 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдің Қазақстандағы елшісі Алексей Бородавкинді қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың мәліметінше, кездесу барысында мемлекет басшысы бірлескен күш-жігердің арқасында Қазақстан мен Ресей арасындағы көпжоспарлы ынтымақтастық барлық бағытта дамып, саяси диалог бұрын-соңды болмаған қарқынды сипат алғанын атап өтті.

Қазақстан Президенті жуырда Ресей Федерациясына жасаған мемлекеттік сапарының және Владимир Путинмен жүргізген келіссөздердің табысты өткеніне баса назар аударып, оның нәтижесі жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық қарым-қатынастарға айтарлықтай серпін бергеніне тоқталды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
