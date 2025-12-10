#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Оқиғалар

Ақтөбе – Алматы бағытына қатынаған ұшақта жолаушы көз жұмды

Ұшақ, Ақтөбе – Алматы, рейс, жолаушы, көз жұмды, SCAT , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 17:58 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Ақтөбеден Алматыға бағыт алған ұшақ бортында жолаушылардың бірінің денсаулығы сыр берді. Өкінішке қарай, оны құтқару мүмкін болмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 11 желтоқсанда SCAT әуе компаниясының баспасөз қызметі хабарлады.

"Ақтөбе-Алматы - DV712 рейсін орындау кезінде жолаушылардың бірінің жағдайы кенеттен нашарлаған. Кабина экипажы дереу медициналық шаралар жайлы хабарлап, алғашқы медициналық көмек көрсетуге кірісті. Жолаушылар арасында медициналық дайындықтан өткен кардиолог-дәрігер бар болып шықты, ол бортсеріктермен бірге реанимациялық іс-шаралар өткізді", делінген хабарламада.

Ұшақ командирі кері оралу туралы шешім қабылдап, қысқа мерзім ішінде әуежайға қонды. Қонғаннан кейін жолаушы жедел жәрдем бригадасына тапсырылды, олар реанимациялық шараларды жалғастырды, бірақ кейінірек оның қайтыс болғаны анықталды.

"Экипаж белгіленген авиациялық және медициналық хаттамаларға сәйкес жедел, үйлестірілген және қатаң ережеге сай әрекет етті. Ұшу жағдайында жолаушыға көмек көрсету үшін барлық мүмкін шаралар қабылданды. Авиакомпания жолаушылардың туыстары мен жақындарына шын жүректен қайғырып, көңіл айтады", деп толықтырады SCAT.

Айта кетсек, 5 қарашада Air Astana ауа райының қолайсыздығына байланысты рейстердің кешігуі мүмкін екенін ескертті.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
