-9°
$
518.39
603.09
6.68

-9°
$
518.39
603.09
6.68
Оқиғалар

Бүкіл Алматы көлік кептелісі құрсауында қалып кетті

10.12.2025 18:58
Алматы жолдарында 10 желтоқсанда кешке жүру мүмкін болмай қалды: көлік мониторингі сервистері 10 балдық кептелісті тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған ауа райының күрт нашарлауы және көктайғақ түрткі болды.

"2ГИС" қосымшасындағы ақпаратқа сәйкес, бүкіл қала кептеліс құрсауында қалып кетті.

Көлік кептелісі, Алматы, көктайғақ, 10 желтоқсан, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 18:58

Сурет: Zakon.kz

Бұған дейін Алматы қалалық ТЖД қолайсыз ауа райы орын алатынын ескерткен болатын. Дауылды ескертуге сәйкес, 11 желтоқсанда Алматы жолдарында көктайғақ болып, ал таулы аудандарда ерекше қиын жағдайлар туындайды. Тау бөктерінде соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 24-29 м/с дейін жетуі мүмкін. Түнде Алматы облысының солтүстігінде және таулы аудандарында -25°С-ге дейін қатты аяз болады деп болжанады.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
